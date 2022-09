GETUIGENIS. Carola’s echtgenoot heeft jongdementie: “Hij was liever gestorven dan daar nu zo te zitten”

Van olijf tot olijfolie: 3 Vlaamse olijfboe­ren verklappen hoe je kwaliteit herkent: “Als ik olijfolie onder 15 euro zie dan gaan er alarmbel­len af”

We gebruiken het bijna elke dag om ons eten klaar te maken: olijfolie. Maar weet je ook waar die vandaan komt en hoe die gemaakt wordt? Niet altijd per se door buitenlandse boeren, zo blijkt. Deze 3 Vlaamse olijfboeren in Kreta, Montbrio del Camp en Assisi zorgen zélf voor de heerlijke vetstof. Hoe gaan ze te werk? En hoe herken je écht kwalitatieve olijfolie? Ze zetten hun beste tips op een rijtje. “We leveren in België aan driesterrenrestaurant Boury en aan de koning.”

18 september