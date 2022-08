Getrimd gazon op het dak, een zwembad van 20 meter, zeezicht, buitenbadkamers, ... Deze vakantievilla heeft het allemaal

In Woodapple House is het geluid van de zachte golven de soundtrack van je vakantie. De zee ligt dan ook vlakbij en er is zelfs een rechtstreekse toegang tot een strand waar nauwelijks mensen komen. Door de bomen die het domein omringen, geniet je van volledige privacy. Ze vormen als het ware een tropische schuilplaats.

Al bijna even verrassend als het groendak is de entree die door de helling op het perceel ondergronds ligt. Alle vertrekken bevinden zich op hetzelfde niveau. De drie slaapkamers hebben een eigen badkamer én een buitendouche. Dankzij het bureau in gegoten beton is de villa ook geschikt voor wie op zoek is naar een plek voor een workcation. De huurprijs valt best mee en begint bij 3.150 euro per week. Klik hier voor meer info.