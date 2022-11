GETEST. Welke voetbalschoenen koop je het best voor je kind? Olivier Deschacht test samen met zoon Luís (7) zeven instapmodellen

Livios 1 op de 3 Belgen weet niet welke brandvoor­schrif­ten na te leven: hoe belangrijk zijn rookmel­ders? En wat met het onderhoud?

Sinds begin 2020 is het in België verplicht om thuis de nodige rookmelders te installeren. Toch heeft maar 87 procent van de Belgen minstens één rookmelder in huis. Bovendien weten we niet altijd goed of onze rookmelders wel correct werken. Bouwsite Livios legt uit met welke maatregelen je het veilig houdt.

16 november