GETEST: Kinderen keuren het ‘Speelgoed van het jaar 2022’: “Gelukkig duurt dit spel niet al te lang, waardoor er veel minder geruzie is”

Investeren in LEGO? Verzame­laar geeft advies: “Een schoon­heids­fout­je in de productie kan je soms veel geld opleveren”

Olaf Steenhuis (37) uit Gilze werkt voor de educatieve organisatie Mad Science, maar kon zich als kind al urenlang bezighouden met het bouwen van LEGO-sets. Van daaruit was de stap naar verzamelen snel gezet. In totaal spendeerde hij al zo’n 20.000 euro aan zijn passie voor de steentjes. Intussen is hij goed bezig om van zijn hobby zijn beroep te maken met zijn bedrijfje ‘Let’s Go Steenhuis’ in Breda. De LEGO-fanaat legt ons uit waarom de plastieken blokjes zo’n booming business zijn, en waar je op moet letten wanneer je in dit populaire speelgoed wilt investeren.

27 juni