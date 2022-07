GETEST. Is Gillette echt de beste? Barbier test 7 scheermesjes uit de supermarkt: “Hiermee krijg ik helemaal niets af”

De zomer is voor veel mannen dé tijd van het jaar om hun gezicht baard- en snorvrij te maken. Veel mannen grijpen daarom snel naar scheermesjes uit de supermarkt. Maar zijn die ook allemaal zo kwalitatief? Onze reporter ging langs bij barbier Ahmed Shaheed van de Brugse Ayoub’s barbershop. Die testte voor ons 7 verschillende scheermesjes. Bovendien geeft hij enkele handige scheertips mee. “Dit scheermesje is zijn geld dubbel en dik waard.”

“Kijk, dit mes gebruik ik al twaalf jaar om mijn klanten te scheren”, toont een fiere Ahmed ons zijn trouwe bondgenoot om gezichtsharen van mannen mee te bewerken. De man zweert dat het resultaat niet overtroffen kan worden, zeker niet met een elektrisch scheerapparaat en evenmin met scheermesjes uit de winkel. “Bij de barbier stap je met een frisser en zachter gevoel aan je huid buiten.”

De test

We splitsen onze test op in twee categorieën: de scheermesjes die je langer kunt gebruiken, en waarvan je de mesjes kunt vervangen, en de wegwerpscheermesjes voor eenmalig gebruik, ideaal voor op vakantie of tijdens een festival.

Langdurig gebruik

De test start alvast niet ‘smooth’. Dit scheermesje van het huismerk van Colruyt, met diamantkoolstof op de mesjes voor extra scherpte, voelt niet zo aangenaam op de huid. Ook onze barbier is niet enthousiast. “Ik krijg er gewoon niets mee af, hoe ik er ook mee over je huid ga. Dit scheermes voelt niet scherp aan. Het is slechte kwaliteit.”

Ahmed wordt enthousiaster bij het volgende exemplaar. “Dit mesje is scherper. Het is lang niet perfect, maar doet het prima. Ik krijg er vrij vlot je baard mee af.” Opvallend: dit scheermes kostte een halve euro minder dan dat van Boni en bovendien steken er maar drie mesjes op het kopje, in tegenstelling tot de zes van Boni.

Is Gillette echt ‘de beste die een man kan krijgen’ of zijn de goedkopere alternatieven even goed? Deze Gillette is trouwens de duurste niet-elektrische die we konden vinden tussen de meer dan een handvol verschillende soorten die het merk aanbiedt. Handig: er zit nog een reservekopje in deze verpakking. “Dit scheermes is het beste van allemaal. Het is duur, maar ik kan er heel vlot mee werken en voor mij dus wel zijn geld waard”, zegt Ahmed enthousiast.

De Wilkinson is goedkoper dan de Gillette, en dat merk je volgens de barbier ook. “Gillette is beter, maar deze doet het ook niet slecht. Het resultaat is voor mij wel hetzelfde als bij het mesje van Carrefour en die was goedkoper.”

Wegwerp

Voor 24,5 cent per scheermesje mag je geen wonderen verwachten. Bij de wegwerpmesjes voel je meteen de aanraking van ‘goedkoper’ op je huid. Het resultaat is daarom niet slecht. “Dit is een goed mesje voor eenmalig gebruik. Het is lang niet hetzelfde als de Gillette, maar dat mag je hier ook niet verlangen.”

Voor één mesje van Bic betaal je bijna drie keer zoveel als bij de huismerken van Delhaize en Kruidvat. Onze barbier fronst de wenkbrauwen. “Dit mesje slaat haren over. De andere twee wegwerpmesjes zijn duidelijk beter.” Opvallende vaststelling ook hier: de scheermesjes met twee ‘blades’ komen beter uit de test dan die met eentje meer.

Het prijsverschil tussen Delhaize en Kruidvat is verwaarloosbaar en de scheermesjes zouden zo uit elkaars zakje kunnen komen. “Dit mesje is even goed als dat van Delhaize. Prima om één keer te gebruiken en daarna weg te gooien”, zegt Ahmed.

Tips van de professional

“Tip nummer één: zorg dat je baard niet te lang is als je die wil scheren met een mesje uit de winkel. Indien mogelijk ga je eerst aan het trimmen met de tondeuse en vervolgens maak je je huid helemaal glad met een scheermesje”, zegt Ahmed. “Kies het best niet voor een echt barbiermes. Als je niet weet hoe het moet, probeer je het beter niet. Je zou je pijn kunnen doen. Scheermesjes uit de winkel zijn allemaal ontworpen zodat je je eigenlijk niet kunt kwetsen.”

“Mannen die thuis hun baarden willen scheren, kiezen het best voor een scheerbeurt met scheermesjes uit de winkel, in combinatie met zeep. Die geven een beter resultaat dan de elektrische apparaten. Wat de zeep betreft, hoef je eigenlijk niet per se scheerschuim te kopen. Gewone vloeibare zeep en wat warm water volstaan ook al. Zelfs alleen water, bijvoorbeeld als je je onder de douche wil scheren, werkt prima.”

Ahmed toont ons hoe je met de richting van de haren stroken baard afscheert. “Oudere mannen met een lossere huid zijn gebaat om hun huid wat op te spannen. Voor jonge mannen hoeft dat niet per se. Wanneer je klaar bent, mag je één iets zeker niet vergeten: aftershave. Als je dat niet doet, en je begint te zweten, dan krijg je uitslag op je huid. Aftershave beschermt je daartegen, zeker bij mensen met een gevoelige huid.”

Quote Hoe vaak je je moet scheren, hangt af van persoon tot persoon Ahmed Shaheed , Barbier

Wat doen bij wondjes?

Wie zich scheert, kan al eens een wondje in het gezicht oplopen. Ahmed gebruikt IHA bloedstelpers in lucifervorm, die je ook zelf kan kopen. De lucifer bestaat uit aluin, een kristal dat als natuurlijk samentrekkend middel werkt. De aluin ontsmet de wonde en doet die snel weer sluiten. “Het prikt even maar als je dat twee minuutjes op de wonde houdt, zal het bloeden sowieso stoppen”, weet Ahmed.

Hoe vaak je je moet scheren, hangt volgens onze barbier af van persoon tot persoon. “De ene man heeft een dunne baard, de andere een dikke. Sommige mensen moeten zich zelfs om de twee dagen scheren. Wie zijn baard mooi wil laten groeien, trimt die best om de week à twee weken. Dat kan met een tondeuse. Om je baard in vorm te houden, scheer je je op de huid ernaast met een mesje. Voor de beste kwaliteit van je baard, en om die proper te houden, is een wekelijkse scheerbeurt aangeraden.”

