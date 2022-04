GETEST. Hoe goed werken ecologische wasmiddelen? “Hiermee heb je zelfs geen wasverzachter meer nodig”

Spaargids.be De paaskampen komen eraan: moet je kind zich extra laten verzekeren?

De paasvakantie staat voor de deur. Dat betekent meteen ook weer dat vele duizenden kinderen op kamp trekken. Van avontuurlijke kampen met de jeugdbeweging, over sportvakanties, tot speelpleinwerking: aan mogelijkheden geen gebrek. Ondanks de grote toewijding van de monitoren valt een ongevalletje nooit uit te sluiten. Is je kind in dat geval voldoende verzekerd? Spaargids.be zoekt het uit.

1 april