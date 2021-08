Getest: dit zijn de beste smartphones voor minder dan 200 euro

De categorie met toestellen maximaal 200 euro is enorm competitief. Onze redactie heeft er dan ook veel getest. Je zou misschien verwachten dat zo’n basismodel niet veel vermogen heeft, maar toch vind je ook in deze prijsklasse al toestellen met een scherp full-hd-scherm, verschillende camera’s, grote accu’s en zelfs 5G-ondersteuning.

Houd er wel rekening mee dat fabrikanten in deze prijsklasse soms besparen op voorzieningen die op duurdere modellen standaard zijn, bijvoorbeeld NFC (hiermee kan je contactloos informatie uitwisselen tussen twee apparaten) of een kompas.

Xiaomi Poco M3

Het scherm had helderder gemogen en een hoge ververssnelheid zit er ook niet in, maar de meeste toestellen rond dit bedrag doen het niet beter. De vooraf geïnstalleerde software is niet onze favoriet, maar we kunnen er persoonlijk goed mee leven. Let erop dat de POCO M3 niet beschikt over NFC.