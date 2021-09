Gemiddeld loon van 4.174 euro bruto: is een job in de bank-en verzekeringswereld iets voor jou?

JobatEen job in de bank- en verzekeringssector klinkt misschien niet meteen als je kinderdroom, maar toch biedt deze branche in realiteit mooie opportuniteiten. Jobat.be belicht enkele jobmogelijkheden en vinkt af welke kwaliteiten je nodig hebt om er carrière te maken.

We gooien de cijfers meteen op tafel: een baan in de financiële sector levert gemiddeld 4.174 euro bruto per maand op, zo weet het recentste Salariskompas. Netto houd je daar zo’n 2.512 euro van over. Dit is een stuk boven het gemiddelde maandinkomen van 3.783 euro (zo’n 2.366 euro netto). Werken met geld en getallen is met andere woorden ook gunstig voor je eigen rekening.

Wanted: boekhouders!

Naargelang de functie die je uitoefent kan je loon uiteraard nog een stuk van dit gemiddelde afwijken. Wijd je je aan de boekhouding, mag je rekenen op een 3.844 euro per maand (zo’n 2.366 euro netto). Er is momenteel een grote vraag naar accountants. Om in aanmerking te komen, is een Professionele bachelor Accountancy & Fiscaliteit of een diploma van een andere economische richting zoals TEW vereist. Daarnaast moet je betrouwbaar, punctueel en vooral ook gemotiveerd en leergierig zijn, want je zal doorheen je loopbaan je kennis voortdurend moeten bijschaven. Zoek je een job als boekhouder? Bekijk hier alle vacatures op Jobat.be.

Banking

Als bankbediende of commercieel medewerker in een bank verdien je een gelijkaardig loon. Meestal vragen werkgevers evenzeer om een bachelor of masterdiploma van een financiële richting. Je theoretische kennis en/of ervaring vul je aan met een hoge commerciële feeling en overtuigingskracht, aangezien je in rechtstreeks contact staat met klanten. Om die reden is vaak ook kennis van het Frans een must. Test hier jouw taalkennis Frans.

Zeker van een baan

Ook in de verzekeringen zijn er tal van carrièremogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een job als dossierbeheerder, verzekeringsagent of schadebeheerder. Doorgaans verlangen werkgevers kandidaten met minstens een bachelordiploma verzekeringen, maar bepaalde karaktereigenschappen zoals verantwoordelijkheidszin en klantgerichtheid zijn eveneens voorwaarden om goed te functioneren in deze job. Bekijk hier de openstaande jobs in de verzekeringen.

Administratie

In de bank- en verzekeringswereld loop je verder heel wat consultants tegen het lijf. Zij verdienen op maandbasis gemiddeld 3.726 euro (zo’n 2.316 euro netto) volgens het Salariskompas. Daarnaast kan je in de sector aan de slag als bijvoorbeeld auditor of controller, maar evengoed als administratief bediende. Ook voor deze functies is een bachelordiploma over het algemeen een minimumvereiste.

Hoog loon

Ambieer je een goed salaris? Het hoogste loon verdienen uiteraard de kaderleden. Schop je het tot manager of directeur trek je het gemiddelde flink de hoogte in met een doorsnee inkomen van 6.042 euro bruto (ongeveer 3.245 euro netto). Logischerwijs draag je in ruil voor dit aardige salaris een hoop verantwoordelijkheid. Je moet over een hele rits leiderschapskwaliteiten beschikken, gaande van besluitvaardigheid, empathie en diplomatie tot communicatievaardigheden, talent om te netwerken en stressbestendigheid. Daarbij dien je meestal ook een masterdiploma voor te leggen.

