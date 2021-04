Gember, kurkuma of zoete aardappel kweken? Onze tuinexperte legt uit hoe je deze exotische smaakmakers in je tuin verbouwt

Moet je altijd je groenten en fruit wassen voor het eten? Experts voedselvei­lig­heid geven richtlij­nen

28 maart Met het mooie weer neemt de zin in fruit en frisse salades toe. Maar ook de verhitte discussies over of je fruit en groente moet wassen voor je ze rauw opeet. En hoe zit het met dat zakje voorgesneden sla: wassen of direct op je bord? “Water haalt sowieso niet alles weg”, zegt prof. Frank Devlieghere van de vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit van UGent. Met collega prof. Bruno De Meulenaer brengt hij duidelijkheid.