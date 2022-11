GELDFLATER. Luka spendeerde 600 euro aan witte sneakers die ze maar één keer droeg: “Ik was bang dat ze vuil zouden worden”

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week: Luka Steimer (28), die 600 euro uitgaf aan een paar sneakers waar ze weinig plezier aan heeft beleefd. “Nooit koop ik nog iets omdat een influencer er leuk mee staat!”

Ben je een modefreak?

“Toen ik de sneakers kocht, in 2017, meer dan nu. Ik volgde de trends. Misschien ben je daar op je 23ste gevoeliger voor.”

Waar zag jij die sneakers voor het eerst?

“Bij een influencer. Ik dacht: dat ziet er leuk uit. Die wilde ik ook!”

Wist je hoe duur ze waren?

“Dat stond er niet bij. Een vriendin had de sneakers ook gekocht, zij vertelde me het.”

Vond je 600 euro niet veel geld voor een paar sneakers?

“Daarom twijfelde ik ook lang. Ik had toen twee jobs en probeerde veel te sparen. Ik wilde altijd geld hebben zodat ik niet van rekening naar rekening hoefde te leven. Voor een geldbewust iemand als ik waren ze echt belachelijk duur, maar toch...”

Toch wat?

“Ze zagen er zo leuk uit! De influencer droeg de sneakers in het wit en combineerde ze met witte pantykousjes en een wit jurkje. De schoenen zagen er heel stoer uit en niemand droeg zoiets in die tijd, het was eens wat anders. Mijn vriendin had de schoenen in het zwart gekocht, ik heb ze op voorhand gepast, zodat ik zeker wist of ze wel goed zaten. Ze waren wel wat zwaar, maar ik besloot ze toch aan te schaffen."

Waar kocht je ze?

“Op een website waar je designerspullen kunt kopen. Toen ze na een week binnenkwamen, was ik er ontzettend blij mee. Maar de eerste twijfels kwamen al toen ik ze aandeed: in het wit leken ze veel groter, en best grof. Ik ben niet zo groot en ik was vergeten dat die influencer en die vriendin vrij lang zijn.”

Ging je ze toch dragen?

“Ik deed ze niet vaak aan omdat ze wit waren. Ik was bang dat mijn dure schoenen snel vies zouden worden. Op een gegeven moment wilde ik me daar toch overheen zetten. Ik ging een avond werken als hostess op een evenement. Ik droeg een volledig wit pak met dus mijn witte sneakers onder. Omdat het zo druk was, moest ik ook helpen in de zaal. ‘O nee, mijn schoenen!’, dacht ik terwijl ik tussen al die mensen liep. Maar ik kon ze moeilijk uittrekken en op mijn blote voeten verder werken. Tot overmaat van ramp moest ik ook nog achter de bar meehelpen, waar de vloer nat en plakkerig is van gemorste drank. Het is daarachter smal en mijn collega trapte meermaals vol op mijn schoenen. Achteraf heb ik ze wel bijna helemaal proper gekregen. Maar na die avond heb ik ze niet meer gedragen.”

Kan je de sneakers niet doorverkopen?

“Dat wilde ik doen. Maar mijn schoenen stonden naast mijn bed en mijn vriend en ik hielden er soms een filmavondje, gezellig met toastjes, kaas en wijn op bed. Na zo’n avond stond er nog een glas rode wijn op mijn nachtkastje. In mijn slaap stootte ik het glas om, precies op de witte sneakers! Dus ja, verkopen lukt nu ook niet meer.”

Wat leerde je ervan?

“Ik zal nooit meer zo’n dure schoenen kopen gewoon omdat ze een influencer op Instagram leuk staan. Voortaan koop ik enkel nog schoenen die ik gemakkelijk en vaak kan dragen, zoals zwarte laarsjes.”

