Geen vast inkomen maar toch een huis kopen? Zo pak je het aan

De voornaamste bekommernis van elke bank is: kan je de lening volgens de gemaakte afspraken terugbetalen? Heb je stabiele inkomsten? Hoeveel uitgaven heb je? Wat schiet er nog over om van te leven en je lening af te betalen? Voor loontrekkenden met een contract van onbepaalde duur en ambtenaren is deze oefening vrij makkelijk te maken. De inkomsten zijn vast en voorspelbaar. Baremaverhogingen en indexeringen kunnen zelfs een extra buffer bieden. Voor mensen met een tijdelijk contract of een zelfstandige activiteit ligt dat moeilijker. Hoelang zijn ze verzekerd van werk en inkomen? En hoeveel bedragen de inkomsten dan? Volstaan ze nog om voldoende over te houden om van te leven en de lening af te betalen? Zeker bij startende zelfstandigen is deze vraag niet makkelijk te beantwoorden, al kan de onzekerheid ook bij gevestigde zelfstandigen toeslaan. Dat laatste speelde nog maar eens overduidelijk op tijdens de coronapandemie.

Het is dan ook niet onlogisch dat bankiers een kredietaanvraag door klanten met een tijdelijk contract of een (beginnende) zelfstandige activiteit voorzichtiger beoordelen dan een vergelijkbare aanvraag door een loontrekkende met een lange staat van dienst. Toch moet je dat verschil tussen loontrekkenden en werknemers ook niet op de spits drijven. Werknemers met een contract van onbepaalde duur kunnen evengoed hun job verliezen of ziek worden. Bovendien veranderen kredietnemers in de loop van hun carrière soms van statuut: van werknemer naar zelfstandige of ambtenaar, of omgekeerd.

Oplossingen

Welke oplossingen zijn er dan voor hen? Beginnende zelfstandigen of mensen met een tijdelijk contract kunnen bijvoorbeeld nog een jaar of twee wachten met het aanvragen van een lening zodat ze meer cijfers aan hun bankier kunnen voorleggen. Wie kan bewijzen dat hij ondanks zijn interimstatuut of tijdelijk contract geregeld werk heeft, staat sterker. Een extra voordeel van het nog even uitstellen van je woondroom, is dat je intussen wat kan sparen. Zo heb je meteen een startkapitaal en hoef je minder te lenen. Dat betekent: een lagere afbetaling. Tegelijkertijd is er meer buffer voor de bank, mocht het toch mislopen.

Een andere mogelijkheid is het stellen van een bijkomende waarborg. Misschien wil er iemand borg staan? Of kan je een andere waarborg geven, bijvoorbeeld vanuit je zaak? In Vlaanderen kan verder de verzekering gewaarborgd wonen soelaas bieden. Wie inkomensverlies lijdt door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit heeft recht op tussenkomst van een verzekering in de afbetalingslasten. De verzekering is gratis, maar de kredietnemer moet aan enkele voorwaarden voldoen. Als zelfstandige kan je ook een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten. Daarmee zorg je ervoor dat je inkomsten niet wegvallen, mocht je ziek vallen. Doet je bank alsnog moeilijk, dan kan je ook bij andere banken polsen. Het risicobeleid kan bij verschillende financiële instellingen anders liggen. Soms staat een bank de lening wel toe, maar vraagt ze als compensatie een hogere rentevoet. Ook in dat geval laat je best de concurrentie spelen.

