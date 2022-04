Geen siropen van Perdolan of Nurofen meer voor je kind? Deze pijnstillers zijn een goed alternatief

Bij heel wat Vlaamse apothekers is er een tekort aan bepaalde pijnstillers voor kinderen. Het gaat vooral om siropen en kauwtabletten van de merken Perdolan en Nurofen. Maar welke alternatieven zijn er op de markt? En waarom geven we onze kinderen eigenlijk liever een siroop dan een zetpil? Wij deden een korte rondvraag bij verschillende apotheken.

Momenteel zijn het vooral de siropen en kauwtabletten die geconfronteerd worden met leveringsproblemen. Zo is Nurofen voor Kinderen 100 mg zachte kauwcaps pas vanaf half juli opnieuw beschikbaar. Al geven de meeste apothekers aan dat de grootste problemen inmiddels zijn opgelost, zo blijkt uit een korte rondvraag. Welk alternatief je je kind bij een tekort kan geven, bespreek je in de eerste plaats met je apotheek of dokter. Het hangt af van verschillende factoren zoals de leeftijd en de symptomen.

“Een alternatief zijn suppo’s of zetpillen”, zegt Laura van Apotheker Gent Sint-Pieters. “Suppo’s zijn pillen die je rectaal inbrengt. Bij ons zijn ze nog altijd beschikbaar, zowel van het merk Perdolan als Nurofen. We kiezen normaal bij kinderen meestal voor siropen, omdat de opname in het lichaam betrouwbaarder is dan bij een zetpil. Maar als een kindje de siroop uitspuwt, hebben we geen andere keuze.”

“Een andere oplossing is om het generiek of wit product toe te dienen. Zo is er de siroop van het merk Teva. Die bevatten ook paracetamol, net zoals Perdolan. Daarnaast is de brufen-siroop van fabrikant Mylan ook nog altijd verkrijgbaar.” Die bevat ook het pijnstillende ibuprofen, net zoals Nurofen.

“Voor oudere kindjes is het ook altijd mogelijk om bruistabletten met paracetamol in te nemen”, vult Tine van Lloydspharma uit Antwerpen aan.

