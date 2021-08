Geen ongeval gehad? Zoveel goedkoper wordt je autoverzekering

Wie geen auto-ongeval veroorzaakt, krijgt korting op zijn of haar autoverzekering. Maar hoeveel goedkoper wordt je autoverzekering precies? Bespaar je geld voor je kinderen door ze mee op te nemen in je autoverzekering? Wat als zij een ongeval veroorzaken? En wat gebeurt er met je schadevrije jaren als je je bedrijfswagen inwisselt voor een privéwagen? Independer.be zocht het voor je uit.

Hoe werkt bonus-malus?

Elk ongeval heeft een invloed op de bonus-malus trede van je autoverzekering. Tot januari 2004 was het bonus-malussysteem wettelijk verplicht en uniform voor alle verzekeraars. Een jaar zonder schade zorgde ervoor dat je een trede daalde op de bonus-malusladder, een jaar met een schadegeval liet je met vijf treden stijgen. Tegenwoordig hanteert elke verzekeraar zijn eigen systeem, maar het principe is wel hetzelfde gebleven. Vanaf het moment dat je als bestuurder in een autoverzekering vermeld bent, start je met het opbouwen van schadevrije jaren.Het schadeattest, waarop je schadevrije jaren terug te vinden zijn, bezorgt de verzekeraar je bij de opzeg van je autoverzekering. Het attest heb je nodig om bij de nieuwe verzekeraar je schadevrije jaren te bewijzen. Je kan ook een schadeattest aanvragen via car@ttest. Hou er wel rekening mee dat dit niet altijd up-to-date is.

Duitsland kent meeste ongevallen In het meest recente rapport van de Europese Commissie voert Duitsland de lijst aan van verkeersongevallen in de Europese landen. Met 300.143 ongevallen in 2019 wordt Duitsland op ruime afstand gevolgd door Italië (172.183) en Spanje (104.080). België bevindt zich in de betere helft met 37.699 ongevallen. Luxemburg scoort het best met slechts 987 ongevallen in 2019. Met je auto de grens over? Dit moet je weten voor je vertrekt! Ontdek hier hoe je de bonus-malus kan berekenen

Partners, ouders en kinderen

Het is een groot voordeel dat de schadevrije jaren gelden voor alle bestuurders van de autopolis. Deze jaren bepalen namelijk voor een deel mee de premie van je Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA). Heeft je zoon of dochter net een rijbewijs gehaald en leent hij of zij regelmatig je auto? Dan laat je ze best in jouw autopolis vermelden als regelmatige bestuurder. Mogelijk wordt de premie dan wel iets duurder voor jou, maar voor je kind is het een pak goedkoper omdat jouw schadevrije jaren nu ook voor hem of haar gelden. Je kind bouwt zo zelf ook schadevrije jaren op en kan met een lagere premie starten als hij of zij zelf een verzekering afsluit. Op het einde van de rit win je dus.

Ben je regelmatige bestuurder in de autopolis van je partner, dan gelden de schadevrije jaren voor jullie beiden. De partner die bijvoorbeeld na een scheiding zelf een auto koopt en verzekert, kan de schadevrije jaren van de verzekering op naam van de ex-partner meenemen naar de nieuwe verzekering. De andere ex-partner behoudt dezelfde schadevrije jaren in zijn of haar polis.

Invloed op de premie

Het volgende voorbeeld toont aan hoe schadevrije jaren je premie beïnvloeden:

Alain rijdt al jaren met de auto en is een voorzichtige chauffeur. Hij heeft de laatste jaren geen enkel ongeval gehad. Toen hij vijf jaar geleden zijn auto kocht, betaalde hij een premie van 864,95 euro voor zijn BA-verzekering. Na vijf jaar is zijn premie, dankzij de schadevrije jaren, gedaald naar 666,01 euro. Volgens het bonus-malussysteem dat zijn verzekeraar toepast, zorgen vijf schadevrije jaren ervoor dat zijn premie gedaald is naar 77% van de oorspronkelijke premie. Een flinke besparing dus!

Bedrijfswagen

Ook de schadevrije jaren van je bedrijfswagen, kan je meenemen naar een persoonlijke autoverzekering. Wanneer je van job verandert en je beschikt niet meer over een auto van de firma, kan je aan de verzekeraar van de bedrijfswagen een schadeattest opvragen. Hiermee bewijs je de schadevrije jaren aan de verzekeraar van je persoonlijke autoverzekering.

De voordeligste premie afsluiten gelet op je bonus-malusgraad? Hier kan je autoverzekeringen gemakkelijk met elkaar vergelijken

Lees ook