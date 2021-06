Geen luxeleven: deze ex-voetballers hebben vandaag een 'gewone job'

JobsMessi en Ronaldo moeten zich na hun actieve voetbalcarrière weinig financiële zorgen maken. Maar de doorsnee Belgische voetballer kan niet op zijn of haar lauweren rusten. Velen kiezen voor een job in de voetbalwereld, vaak als trainer. Maar sommige ex-voetballers zoeken hun nieuw professioneel bestaan in een andere sector. Jobat.be ging op zoek naar hoe deze enkele ex-voetballers vandaag hun kost verdienen.

Cisse Severeyns – vastgoedmakelaar (53 jaar)

De laatste speler die voor een Belgische club scoorde in een Europese finale, dat is Cisse Severeyns. De spits scoorde in 1993 in de finale van de Europacup II, de intussen opgedoekte Beker der Bekerwinnaars. Severeyns verloor met Antwerp die wedstrijd wel van het Italiaanse Parma met 1-3. Pas op 47-jarige leeftijd hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak bij KV Westmalle in de provinciale reeksen. Vandaag is hij vastgoedmakelaar en runt hij een immokantoor in Lille, in de Antwerpse Kempen. Als immomakelaar was hij trouwens te zien in het VIER-programma ‘Huizenjagers’.

Patrick Goots - verkoper (55 jaar)

Goals maken, dat was het handelsmerk van Patrick Goots, ‘Patje Boem Boem’ voor de vrienden. In verschillende afdelingen scoorde hij meer dan 400 doelpunten. Naast zijn onmiskenbaar torinstinct was ook zijn uiterlijk een handelsmerk. Zijn typerende paardenstaart en oorring maakten hem mee tot één van de smaakmakers van het Belgisch voetbal. Vandaag is Goots verkoper voor de ambachtelijke Sterkstokers Distilleries. In het gamma zitten onder meer verschillende gins in de kleuren van voetbalclubs.

Imke Courtois – analiste, presentatrice (33 jaar)

Imke Courtois is al even een gewaardeerde voetbalanaliste. Al enkele jaren bewijst ze over een stevige portie voetbalverstand te beschikken. Deze zomer maakt Courtois haar debuut als presentatrice. Tijdens de Olympische Spelen zal ze op Sporza elke voormiddag de studioshow ‘Tokio Live’ presenteren.

Jef Delen - vertegenwoordiger fietsenproducent (44 jaar)

Had je het over voetbalclub Westerlo, dan kon je jarenlang niet naast Jef Delen. Het overgrote deel van zijn bijna 400 wedstrijden in de hoogste afdeling speelde hij voor club uit de Parel der Kempen. ‘Jefke’ scoorde in 2001 het enige doelpunt in de bekerfinale die Westerlo won. Na zijn carrière als voetballer ging Delen aan de slag in de horeca en opende hij bar Jardin, uiteraard in Westerlo. Een jaar na de opening sloot het café echter de deuren. Momenteel werkt de Kempenaar bij fietsenproducent Norta. Eerst werkte hij er als chauffeur, maar nu is hij in dienst als vertegenwoordiger van het fietsenmerk.

Paul Beloy – begeleider anderstalige nieuwkomers (64 jaar)

Voetballiefhebbers met al enkele decennia op de teller hebben Paul Beloy misschien wel aan het werk geweten bij KV Mechelen, Lierse, Beerschot of het Nederlandse RKC. Beloy heeft van de strijd tegen racisme en discriminatie zijn levensmissie gemaakt. Hij schreef er een boek over, meer bepaald over de voetbalwereld, samen met journalist Frank Van Laeken. Beloy zetelt in het Diversity Board van de voetbalbond en was acht jaar community manager van Beerschot. Ondertussen werkt Beloy in het onderwijs, in het atheneum van Hoboken begeleidt hij anderstalige nieuwkomers.

Karim Bachar – schepen, trainer (45 jaar)

Als voetballer en als coach schopte Karim Bachar het tot absolute topper in het Belgische zaalvoetbal. Hij speelde 101 interlands waarin hij 61 doelpunten maakte. Vandaag is hij bondscoach van de Rode Duivels, die van de zaal welteverstaan. Maar Bachar is ook actief in de politiek. Sinds 2006 zetelt hij voor sp.a en later Vooruit in de Antwerpse gemeenteraad. Tot 31 december is hij nog schepen van Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie.

Joos Valgaeren – adviseur grondverwerving (45 jaar)

Het is nooit te laat om de schoolbanken op te zoeken, dat moet ook Joos Valgaeren gedacht hebben. Na een mooie carrière bij onder meer KV Mechelen, Roda JC, Celtic Glasgow en Club Brugge ging Valgaeren voor landmeter studeren. Na welgeteld één sollicitatie ging hij aan de slag bij Aquafin, waar de voormalige verdediger adviseur grondverwerving is. Ver weg van de glitter en de glamour van de voetbalwereld werkt hij mee aan propere waterlopen in Vlaanderen.

