Geen idee wat IDK of BRB betekent? Dit zijn de belangrijkste afkortingen die je moet kennen op social media

Let op cijfers

Cijfers worden vaak ingezet als afkortingen op social media. Ze zijn gemakkelijk te scannen, lezen én te onthouden. Bovendien nemen cijfers minder ruimte in. En dat is belangrijk, want tekst op social media wil je zo kort mogelijk houden. Heb je deze combinaties al eens gezien? d8 = dacht, w8 = wacht en in het verlengde hiervan: w88 = wachten en w817 = wacht eens even. Deze kennen we allemaal wel: suc6 = succes, 2u/ 4u = to you, for you en 2many = too many, te veel.