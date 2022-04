Geen enkel orgaan is zo divers als de penis: “Er zijn er met stekels, flapjes, en zelfs schepjes”

Zo herken je mannen met Big of Small Dick Energy: “Mannen met een kleinere penis vertonen compensa­tie­ge­drag”

Realityster Kim Kardashian (41) heeft eindelijk onthuld wat haar zo aantrok in stand-upcomedian Pete Davidson (28): zijn Big Dick Energy. De term uit de popcultuur beschrijft, net als tegenhanger Small Dick Energy, iemands uitstraling of gedrag (en stiekem ook hoe groot iemand geschapen is). Wat voor gevolgen heeft het voor je relatie — en je seksleven — als je iemand datet met Big Dick Energy? Seksuologe Kaat Bollen legt het uit. “Mannen die onzeker zijn over hun penis sturen juist heel veel dick pics.”

15 april