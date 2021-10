"Gebruik je schaamte als krachtbron om iets te veranderen": Hoogleraar Aukje schreef boek 'Nooit meer doen alsof’

Seks doe je niet voor je partner maar voor jezelf, zo laat je die schaamte los

13 april We schamen ons over ons lichaam en over onze seksdrive. Zonde. Eenenvijftig procent van de vrouwen zegt ongelukkig te zijn over haar lichaam. Daardoor mijden we vaak sexy outfits, situaties en standjes. “Doggystyle? Nee, dan ziet hij de putjes in mijn billen.” “Paraderen in lingerie? Licht uit en veilig onder de lakens, ja.” Schaamte is een pest voor ons seksleven. Weg ermee!