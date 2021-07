Gebruik je op vakantie best je kredietkaart of je debetkaart?

SparenNu de coronaregels rond reizen wat versoepeld zijn, plannen heel wat mensen opnieuw een reis naar het buitenland. Maar welke betaalkaarten neem je best mee om te betalen en geld af te halen in het buitenland? Spaargids.be zocht uit welk betaalmiddel het voordeligst is.

Deviezen: niet zonder risico

Voor wie een trip buiten de eurozone plant, is het nog altijd mogelijk om deviezen te bekomen bij de bank. Je dient deze wel op voorhand te bestellen en loopt dan natuurlijk het gevaar op verlies of diefstal.

Betalen binnen de eurozone

Alle betalingen met je debetkaart met Maestro-functie of een kredietkaart zijn gratis binnen de eurozone. Het maakt dus niet uit met welke kaart je betaalt: er zijn geen kosten aan verbonden. Met een kredietkaart heb je wel het voordeel dat het geld niet direct van je rekening gaat, maar op een vast moment de maand nadien.

Tip: Bereken hier de kosten van het gebruik van je kredietkaart en/of debetkaart.

Geldafhaling binnen de eurozone

Ook geldafhalingen met je debetkaart zijn meestal gratis binnen de eurozone. Sommige banken rekenen wel een kleine vergoeding (van 0,1 tot 0,7 euro) aan. Maar let op! In bepaalde landen rekenen de beheerders van geldautomaten kosten (‘access fee’) aan voor geldopnames. Dit gebeurt voornamelijk, maar niet uitsluitend, in Duitsland, Griekenland en Spanje. Die bedragen verschillen (1,5 euro, 2,5 euro,…) aangezien de beheerders van de automaat het tarief zelf mogen bepalen. De kosten moeten wel getoond worden op het moment van de verrichting .

Geldafhalingen met je kredietkaart zijn binnen de eurozone altijd duurder dan met je debetkaart. Het merendeel van de banken werkt met de volgende formule om de kosten te berekenen: een forfaitair bedrag (tussen 2,5 en 6 euro) + een percentage van het afgehaalde bedrag (tussen 1,4 en 2,5%). Stel dat je bijvoorbeeld bij BNP Paribas Fortis 100 euro wilt afhalen met je kredietkaart, dan betaal je in totaal 7 euro kosten. Die bestaan uit 6 euro (forfaitair bedrag), plus 1% van het afgehaalde totaalbedrag (1 euro).

Bij sommige banken betaal je enkel een percentage van het afgehaalde bedrag. Hou er wel rekening mee dat de meeste banken een ondergrens hanteren. KBC rekent bijvoorbeeld 1% van het afgehaalde bedrag aan, met een minimumkost van 5 euro. Haal je dus 50 euro af, dan betaal je hoe dan ook 5 euro en niet 0,5 euro (1% van 5 euro).

Betalen buiten de eurozone

Voor betalingen en afhalingen buiten de eurozone heb je bij de debetkaart twee kosten: een wisselmarge (in %) en een vaste verwerkingskost. De exacte kosten verschillen van bank tot bank, je kan dus best op voorhand de tarievenlijsten opvragen. Bij ING komt dit bijvoorbeeld neer op een wisselmarge van 2,299% van het transactiebedrag, plus een verwerkingskost van 0,61 euro.

Buiten de eurozone betaal je in winkels best met je kredietkaart. Dit komt omdat de wisselmarge bij kredietkaarten over het algemeen voordeliger is. Ook moet je bij kredietkaarten meestal geen verwerkingscommissie betalen. Bij ING bijvoorbeeld zou je met de kredietkaart enkel de (voordeligere) wisselmarge van 2% betalen. Stel je doet in Hong Kong een betaling met een tegenwaarde van 100 euro. Volgens de website van ING betaal je met je debetkaart dan 2,90 euro kosten. Met je kredietkaart zal dat maar 2 euro zijn.

Tip: Welke kredietkaart past het best bij jou? Vergelijk hier het aanbod aan Visa en Mastercard kredietkaarten.

Geldafhaling buiten de eurozone

Deze situatie is iets complexer. Als je op reis buiten de eurozone ook cash wilt afhalen, raadpleeg dan vooraf de tarievenlijsten van je bank. In sommige gevallen is de kredietkaart goedkoper, zeker voor grotere bedragen. In andere gevallen komen de kosten met de bankkaart lager uit. Het is in ieder geval niet aangewezen om kleine bedragen op te vragen.

We nemen als voorbeeld de marktleider BNP Paribas Fortis. Als je daar met een bankkaart geld afhaalt buiten de eurozone betaal je : 0,30% van het bedrag (met een maximum van 12,9 euro) + 2,86 euro (forfaitaire kost) + 1,63% (wisselkoerscommissie). Bij een geldafhaling met een kredietkaart is de berekeningswijze: 6 euro (forfaitaire kost) + 1,6% (wisselkoerscommissie).

Extra voordelen

Kredietkaarten hebben nog enkele voordelen buiten de prijs om. Sommige kredietkaarten voorzien zo in een fraudeverzekering of een reisannulatieverzekering. Bovendien worden kredietkaarten zeer ruim geaccepteerd. Soms zijn ze zelf vereist, dat is bijvoorbeeld het geval in hotels of wanneer je een waarborg moet geven voor een huurauto.

Verdere tips

• Als je buiten Europa reist, moet je vooraf de bank contacteren om je kaart open te stellen voor gebruik. Bij sommige banken kan dit ook via de app.

• Kredietkaarten moet je enkel openstellen voor gebruik in de VS of voor betalingen aan Amerikaanse bedrijven.

• Neem zowel je debet als je kredietkaart mee op reis en bewaar ze apart. Indien er dan een kaart kwijtraakt of gestolen wordt, heb je een back-up.

• Programmeer het nummer van Card Stop in je GSM in geval van verlies of diefstal: +32 70 344 344

• Controleer de gebruikslimieten van je kaarten voor vertrek. Indien je grote uitgaves voorziet, kan je de limieten door de bank of via de app tijdelijk laten verhogen

