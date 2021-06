"Gebruik geen fluostift": Teleblok-experte deelt haar beste advies voor blokkende studenten

Waarom u in uw dromen nog altijd examens aflegt (stotterend of zonder broek)

6 juni Badend in het zweet wakker worden omdat je een examen moet afleggen en op geen enkele vraag het antwoord kunt verzinnen: zeker in deze tijd van het jaar is het herkenbaar, ook voor mensen die al lang een diploma op zak hebben. Maar we mogen die nachtmerrie koesteren, zegt neuroloog en slaapexpert Inge Declercq van het UZA: "Het is geen aangename droom, maar wél een nuttige."