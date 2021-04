"Gebruik een aardappel of citroen": twee experts leggen uit hoe je je barbecue weer schoonmaakt na zijn winterslaap

Voedselver­gif­ti­ging kan dodelijk zijn en komt meestal uit eigen keuken. Prof geeft advies om het veilig te houden: “Gebruik een sponsje nooit langer dan 1 dag”

18 april Het aantal voedselintoxicaties in België lag nooit eerder zo hoog. Dat blijkt uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Een van de oorzaken is een gebrekkige hygiëne, onder meer in de eigen keuken thuis. “De gevolgen van zo’n voedselvergiftiging voor je gezondheid kunnen variëren van een banale diarree tot zelfs de dood”, aldus Chris Michiels, professor in de microbiologie van de voeding aan de KU Leuven. Hij deelt zijn beste advies om het veilig te houden.