Gebrek aan verpleegkundigen blijft ons parten spelen: 5 verklaringen

JobsDe verpleegkundige is een vaste klant in de top 10 van meest hardnekkige knelpuntberoepen. Mede door de coronacrisis is nog extra duidelijk geworden hoe problematisch dat is. De laatste stand van zaken: 1.466 openstaande vacatures bij de VDAB, tegenover 610 werkzoekenden (cijfers voor eind februari). Jobat.be ging op zoek naar een verklaring.

Soft imago

Te veel mensen hebben een verkeerd beeld van de job van een verpleegkundige. Dat schrijft ook Ria Vanschoenwinkel, directeur Verpleeg- en Vroedkunde van het UZ Brussel, in een blogbericht. Een van die foute denkbeelden is dat verpleegkundigen zich vooral met wassen en aankleden moeten bezighouden. Maar in de praktijk is hun job op wetenschap gebaseerd, met een toenemend belang van informatica. Het gaat dus vaak om meer dan zorg verlenen alleen.

Onderschatting van het loon

Een job in de zorg, die moet wel slecht betaald zijn. Klopt niet, aldus opnieuw Ria Vanschoenwinkel. De verloning van verpleegkundigen is behoorlijk en hun overuren worden betaald. Door specialisatie kunnen verpleegkundigen hun marktwaarde nog opdrijven. Een verpleegkundige verdient 3.652 euro bruto per maand. Dat is bijna exact even veel als het gemiddelde van alle Belgische werknemers (3.627 euro).

Te weinig doorstroom

Een betere doorstroom binnen de zorgsector leidt tot een grotere instroom van kandidaat-verpleegkundigen. Dat benadrukt VDAB-topman Wim Adriaens in een interview met Verso, de werkgeversorganisatie voor sociale ondernemingen. Een opleiding kan verzorgenden klaarstomen om verpleegkundige te worden. En de plek van een verzorgende kan worden ingenomen door een polyvalente medewerker in de zorg. Wie al in de zorg werkt, kan binnen Project 600 studeren voor verpleegkundige zonder loonverlies.

Te weinig zij-instromers

Ook de instroom uit andere sectoren kan meer verpleegkundigen opleveren. Daarvoor moeten die zogenaamde zij-instromers wel een diploma verpleegkunde behalen. Verschillende opleidingen kunnen daartoe leiden. Voor wie werkt en tegelijk studeert is er de Randstad Medical Academy. Ben je geslaagd in het eerste jaar, dan kan je al aan de slag als zorgkundige.

Dubbele vergrijzing

In de hele zorgsector is er volgend Wim Adriaens sprake van “een grote en structurele krapte door de dubbele vergrijzing: personeel gaat met pensioen, plus er is meer nood aan zorg vanuit de samenleving.”

