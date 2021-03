Gaat je smartphone te snel stuk? Dit kan je eraan doen

1. Hou het netjes

De delicate elektronica binnen een smartphone is gevoelig voor stof, vocht en andere invloeden van buitenaf. Heel wat toestellen hebben vandaag een bast die de binnenkant tot op zekere hoogte daartegen beschermt, en hebben daarvoor ook een corresponderende IP-classificatie voor gekregen. Maar ook met zulke toestellen moet je blijven opletten.

Met blootstelling aan grote temperatuurschommelingen bijvoorbeeld, zodat er geen condens ontstaat aan de binnenkant. Ook moet je opletten dat er zich geen stof ophoopt in de connector voor de oplaadkabel. Broekzakken zijn bijvoorbeeld niet de beste plaats voor je smartphone, want die laten er pluis in achter.

2. Hou de software up-to-date

Internetaanvallen op smartphones zijn niet hetzelfde probleem als hackings, virussen en malware op Windowspc’s, maar het probleem blijft hetzelfde. Als je je software niet up-to-date houdt, verhoog je het risico op een inbraak. Wacht dus niet te lang met het installeren van een nieuwe versie van het besturingssysteem, en werk ook de apps geregeld bij. Het beste moment om dat te doen is ’s avonds, als je je smartphone wegstopt voordat je gaat slapen. Zowel Android als iOS hebben een functie die je toelaat om alle apps in één keer te updaten.

3. Bescherm de buitenkant

Het scherm is de meest delicate component van je smartphone, en bij veel toestellen is ook de achterkant van glas gemaakt. Heel wat gebruikers zijn principieel tegen een smartphonehoes, omdat die het design (en dus de eigenheid) van het toestel verbergt, maar als je wilt dat je toestel eventjes meegaat blijft het de beste oplossing. Net als een screen protector, die het scherm voor (niet al te diepe) valschade beschermt. Het gaat overigens niet alleen om de esthetiek: een onbeschermde telefoon die op het verkeerde punt op een harde bodem landt, kan ook aan de binnenkant kaduuk gaan.

4. Let op de batterij

De component in je smartphone die het meest vatbaar is voor slijtage is je accu. Zorg er dus voor dat die niet teveel moet lijden onder je dagelijkse gebruik. Dat vraagt ook een paar kleine finesses de manier waarop je hem oplaadt. Daar bestaan veel verschillende theorieën over, maar waar het vooral op neerkomt is dat je best niet constant van honderd naar nul procent en terug gaat. Zo creëer je een hoger voltage, waardoor je batterij sneller verslijt. Ook zo veel mogelijk vermijden dat je het toestel aan de lader laat hangen wanneer het volledig opgeladen is.

5. Maak geregeld de cache vrij

Dit is een iets minder voor de hand liggende tip. En wanneer je hem niet ter harte neemt ga je ook niet noodzakelijk je smartphone naar de knoppen helpen. Maar geregeld de cache leegmaken zorgt er wel voor dat je toestel niet vertraagt. Je apps laten in hun dagelijkse gebruik heel wat gebruiksgegevens achter die na verloop van tijd in de weg kunnen zitten van een goed draaiende smartphone. Zowel bij Android als bij iOS maak je die cache schoon in de instellingen, onder ‘opslag’. Bij Android kun je alles in één keer leegmaken, bij een iPhone schoon je ze op per app.

De drie populairste smartphones

OnePlus Nord 5G

Prijs: € 300

Kenmerken: Android 10 - 128 GB - 6,44 inch - 2400x1080 - 48 MPixel - 5G

Motorola Moto G9 Plus

Prijs: € 226

Kenmerken: Android 10 - 128 GB - 6,81 inch - 2400x1080 - 64 MPixel - WiFi 5

Samsung Galaxy S21

Prijs: € 765

Kenmerken: Android 10 - 256 GB - 6,2 inch - 2400x1080 - 12 MPixel - 5G

