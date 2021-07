Ga jij je zomervakantie gebruiken om je te verdiepen in beleggingen? Beursexpert waarschuwt: “Optimisme is historisch hoog”

Verkoop je je aandelen beter zodra je op vakantie vertrekt? Beursex­pert Pascal Paepen: “Veel hangt af van het soort belegger dat je bent”

9 juni In juni denkt een mens al eens aan vakantie. Dit jaar is die allicht nog meer welkom dan andere jaren. Maar hoe zit het met beleggers? Kunnen zijn ook zorgeloos op vakantie trekken? Of verkopen ze maar beter eerst al hun aandelen? Onze beursexpert Pascal Paepen geeft advies. “De ene neemt maar beter zijn voorzorgen, terwijl de andere rustig mag blijven beleggen, vakantie of niet.”