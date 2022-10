Ga je van metalmuziek sneller rijden? Deze 50 liedjes zijn ideaal voor een vlotte, maar veilige autorit

Keiharde rock, snelle pop of toch maar zwoele jazz in de auto? Wat je ook kiest, jouw muziekkeuze heeft een invloed op je rijstijl. Maar zorgt stevigere muziek er écht voor dat je meer gas gaat geven? Stef Willems van verkeersinstituut VIAS geeft het antwoord. “Er bestaat een playlist met nummers die het meest geschikt zouden zijn om op te zetten tijdens het autorijden.”

Luide muziek kan een autorit een stuk minder saai maken. Maar ben je daardoor ook niet sneller afgeleid? “Daar zijn verschillende wetenschappelijke studies rond gevoerd”, zegt Stef Willems van VIAS. “Een experiment onderzocht bijvoorbeeld de impact van blije en trieste muziek op de concentratie en rijprestatie. Wat bleek? Blije muziek leidde deelnemers veel sneller af. Ze voelden zich immers gelukkiger en hadden de neiging om op hun stuur te tikken of mee te fluiten op de muziek. Daardoor nam hun gemiddelde snelheid af, maar verslechterde ook de controle over hun stuur.”

Droevige muziek had een heel ander effect. “De deelnemers reden trager en hielden hun voertuig duidelijk op de rijstrook. Hun aandacht zou namelijk automatisch naar het ritme of de tekst van trieste muziek gaan. De chauffeurs werden als het ware ‘overmand door emotie’ en herinnerden zich persoonlijke emotionele gebeurtenissen die ze in de muziek konden herkennen.”

Wat met heavy metal?

Droevige muziek zorgt dus voor een veiliger rijgedrag, terwijl vrolijke muziek tot minder concentratie leidt. Maar hoe zit met de verschillende genres? Rij je bijvoorbeeld sneller door Metallica dan door Pavarotti? “Er is ook een studie uitgevoerd die daarop heeft gefocust”, zegt Willems. “Onderzoekers plaatsten daarvoor deelnemers in een rijsimulator. Wat bleek? Vooral het tempo van de muziek heeft een impact. Als het tempo toenam, nam ook de gesimuleerde rijsnelheid van de proefpersonen toe. Ook had het tempo een invloed op de frequentie van virtuele verkeersovertredingen. Fouten zoals rode verkeerslichten negeren en rijstroken oversteken kwamen meer voor bij een hoger tempo dan bij een trager ritme.”

Quote Muziek die luidruch­tig en opzwepend is, en dus je hartslag verhoogt, is ronduit gevaarlijk. Stef Willems van VIAS

Er is dus een groot verschil tussen rock en klassieke muziek? “Inderdaad. Dat is nog eens aangetoond door een Londense psycholoog. Hij liet een aantal proefpersonen 250 mijl (meer dan 400 kilometer, red.) rijden terwijl ze naar een afspeellijst luisterden. De ene groep kreeg klassieke muziek te horen, de andere groep heavy metal. Zo werd ontdekt dat bestuurders die naar de klassieke afspeellijst luisterden onregelmatiger reden. Mannelijke bestuurders die naar heavy metal luisterden, reden dan weer veel sneller dan de rest. Conclusie? Muziek die luidruchtig en opzwepend is, en dus je hartslag verhoogt, is ronduit gevaarlijk. Eigenlijk is 55 tot 65 decibel het optimale muziekvolume in de auto.”

Perfecte playlist

“Over de wetenschappelijke correctheid van het voorgaande onderzoek valt te discussiëren. Toch besloot een Britse verzekeraar om op basis van de resultaten een afspeellijst te maken met nummers die erg geschikt zijn als soundtrack voor je rit. Onder meer ‘I’m Yours’ van Jason Mraz en ‘Come away with me’ van Norah Jones staan in die lijst.” De volledige playlist kan je beluisteren via Spotify.

En er zijn dus wel degelijk hits die je best vermijdt. Denk aan ‘How You Remind Me’ van Nickelback, ‘Paradise City’ van Guns N’ Roses en ‘Hit the Road, Jack’ van Ray Charles. “Mijn advies? Luister in de auto naar de muziek die jij graag hoort, maar zet die gewoon nooit zo luid dat je er volledig in opgaat. Blijf dus vooral aandachtig.”

