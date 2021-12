Ga je binnenkort skieën? “Start zes weken op voorhand met oefeningen om blessures te voorkomen”

Op winter­sport met de trein: dit zijn de beste verbindin­gen en zoveel kost een ticket

Gaan skiën met de trein is niet alleen ecologisch, het is ook een goed alternatief voor de files op de autosnelwegen. Onze reisexpert Johan Lambrechts belicht de belangrijkste treinen waarmee je dit seizoen naar de wintersportgebieden in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland kunt afzakken. Dat zijn er nogal wat, hoewel het doodjammer blijft dat je voor een directe nachttrein via onze buurlanden moet.

1 december