Functioneringsgesprek voorbereiden: 5 concrete tips

1. Reflecteer

Bedenk welke onderwerpen je wilt bespreken en lijst ze op. Bezorg dat lijstje ook aan je leidinggevende. Als die jou eveneens enkele topics doorgeeft, kan je je daar op voorbereiden. Zo krijgt de agenda van het functioneringsgesprek vorm. Misschien hanteert je werkgever daarvoor wel een bepaald sjabloon of stramien?

Reflecteer vooraf over de punten die je aan bod wilt laten komen. Een standaardlijstje met onderwerpen voor elk functioneringsgesprek is er niet. Maar er zijn wel thema’s die vaak terugkeren: je takenpakket en de mate waarin dat voldoening geeft, het team en de werksfeer, de opleidingskansen, de leiding binnen het bedrijf, je toekomstplannen. De doelstelling van het gesprek moet altijd verbetering zijn.

2. Gebruik de sandwich-methode

Als je baas en jij het functioneringsgesprek volgens de regels van de kunst voeren, gaat het niet alleen over jou. Het is een dialoog waarin je ook je hart kan luchten over het bedrijf, de werksfeer en jouw baas zelf. Bedenk daarom vooraf wat je wilt vertellen. De feedback aan je directe leidinggevende of werkgever geef je best volgens de sandwich-methode. Daarbij start je met een positief punt, vernoem je vervolgens een punt van kritiek en eindig je weer met iets positiefs.

3. Lijst je realisaties op

Je hoeft jezelf niet overdreven te bewieroken, maar het functioneringsgesprek is wel de uitgelezen kans om je baas te laten zien wat je realiseerde. Verzamel daarom gegevens over de projecten of taken waaraan je meewerkte. En maak duidelijk wat jouw bijdrage was. Vertel ook waar je op dit moment nog mee bezig bent. Kijk bij dit alles terug op de doelstellingen die je samen met je leidinggevende formuleerde tijdens het vorige functioneringsgesprek. In welke mate heb je die behaald? Zwijg ten slotte niet over de moeilijkheden, knelpunten en zelfs mislukkingen. Niemand is perfect!

4. Definieer je wensen en verwachtingen

Gebruik je functioneringsgesprek om duidelijk te maken wat op jouw verlanglijstje staat. Stel ook deze wishlist van tevoren op. Wil je een bepaalde opleiding volgen? Zie je een verschuiving in je takenpakket wel zitten? Zijn er bepaalde projecten waaraan je in de toekomst wilt werken? Het kan ook zijn dat je op promotie of opslag aast. Vaak zijn die laatsten echter niet aan de orde in het functioneringsgesprek.

5. Verwar het functioneringsgesprek niet met een evaluatiegesprek

Belangrijk is dat zowel jouw baas als jij beide gesprekken niet met elkaar verwarren. Daar waar het functioneringsgesprek een dialoog is, zal het in een evaluatiegesprek vooral jouw baas zijn die zaken op tafel legt. Zoals de naam al zegt is dat gesprek een beoordeling van de mate waarin jij jouw doelstellingen behaalt. Het is de werkgever die een oordeel velt over de werknemer. Draait dat oordeel positief uit, dan kan je misschien wel om een promotie of opslag vragen.

