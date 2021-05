Frisse lente duwt energiefactuur ruim 80 euro de hoogte in

EnergieDe lentetemperaturen lijken dit seizoen uit te blijven. Daardoor schakelden we onze verwarming tijdens april en mei langer in, wat uiteraard gevolgen heeft voor onze energiefactuur. Mijnenergie.be berekende de impact van het slechte lenteweer op je portemonnee.

Komend weekend is er eindelijk wat verbetering in zicht, met temperaturen die naar verwachting boven de twintig graden komen piepen. Dat mag ook wel, na enkele kille en wisselvallige lenteweken. In april wees de thermometer gemiddeld 7,3 °C aan, wat ruim drie graden minder is dan het twintigjarige gemiddelde (10,4 °C). In mei blijven we nog altijd op onze honger zitten. Tot en met 24 mei bedroeg de gemiddelde temperatuur 11 graden, waarmee we opnieuw stevig onder het twintigjarige gemiddelde van 13,9 °C duiken.

Relatie tussen temperatuur en factuurbedrag

Onze verwarming heeft dan ook al behoorlijk wat overuren geklopt. Geert Flips van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) stelde onlangs bij VRT NWS dat een gemiddelde temperatuursdaling van vier graden gedurende een lentemaand de energiefactuur zes procent de hoogte in doet gaan. Trekken we die lijn door voor april (-3,1 °C) en mei (-2,8° C), dan duwen de twee eerste lentemaanden onze energiefactuur met respectievelijk 4,65% en 4,2% naar boven. Bij een gemiddeld factuurbedrag van 917,21 euro betekent dat een prijsverhoging van 81,17 euro.

Compensatie doorheen het jaar

Al vraagt die berekening om een nuancering. Een jaarfactuur is gebaseerd op de situatie over een periode van twaalf maanden. In de winter bleven we bijvoorbeeld 0,6 °C boven het twintigjarige gemiddelde, wat het effect van de frisse lente al voor een deeltje afvlakt. In 2013 volgde na een nog koudere en natte lente bovendien ook een warme en aangename zomer.

Goedkoper tarief = kleiner effect

Hoe goedkoper het tarief van je energieleverancier, hoe minder je extra moet ophoesten bij die koudere lentetemperaturen. Uit een simulatie van Mijnenergie.be blijkt dat een jaartarief van 747,15 euro vandaag tot de mogelijkheden behoort. Het wisselvallige voorjaarsweer weegt bij dat goedkoopste aanbod met 66,12 euro meteen wat minder zwaar door.

Wat met de zonnepanelen?

Het spreekt voor zich dat de regenachtige lentedagen minder goed nieuws betekenen voor de productie van je zonnepanelen. In april overtrof de zonneschijnduur nog boven het twintigjarige gemiddelde, maar in mei blijven we enkele dagen voor het maandeinde steken op ruim 114 uren, wat significant lager ligt dan het gemiddelde van 198 uren. Zelfs enkele dagen met royale zonneschijn zullen dat niet meer compenseren. Eigenaars van een terugdraaiende teller kunnen het povere aantal zonne-uren de volgende maanden misschien nog wel compenseren. Voor prosumenten met een digitale meter, ziet het plaatje er minder rooskleurig uit, aangezien zelfverbruik op druilerige dagen allerminst een evidentie lijkt. Lees hier hoeveel eigenaars van zonnepanelen nog ontvangen voor hun geproduceerde elektriciteit.

