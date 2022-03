Fotograaf verklapt hoe je mooie smartphonefoto's maakt in de zon: “Het zwart-witeffect is ideaal bij fel licht”

Daar is de lente, daar is de zon. En daar zijn de eerste terrasjes, wandelingen, picknicks en fietstochtjes. Stuk voor stuk leuke momenten die je natuurlijk graag wil vastleggen op beeld. Maar hoe zorg je voor het mooiste licht? Fotograaf Frederic Paulussen geeft advies: “Bewerk je foto’s niet in de volle zon.”

“Ten eerste is het belangrijk dat je de lens van je smartphone kuist voor je een foto maakt”, zegt Frederic Paulussen. “Als je jouw toestel vaak gebruikt of in je zak laat zitten, kunnen er vetvlekken op je lens komen. Die maken je foto's onscherp, of hullen ze in een vreemde waas. Dat wil je absoluut vermijden.”

“Daarnaast zorg je er best voor dat de HDR-functie actief is. Die vind je onderaan, bij opties of bij instellingen. HDR staat voor High Dynamic Range. Met deze functie maak je niet één foto, maar een serie foto’s die elk een andere belichting krijgen. Die beelden worden achteraf samengevoegd tot een geheel. Op die manier zijn de donkere delen op je foto niet te donker, en de lichte delen niet te licht.”

Volledig scherm “Dankzij de HDR-functie zijn alle delen op je foto goed belicht”, vertelt Paulussen. © Frederic Paulussen

Ook maak je volgens Paulussen bij veel zon het best creatief gebruik van contrast, het verschil tussen donker en licht: “Je kan het contrast nadien verhogen in een fotobewerkingsapp, maar je kan er ook al mee spelen tijdens het fotograferen. Zo kan je iemands gezicht voor de helft in de schaduw en voor de helft in de zon vastleggen. Een andere tip is om skylines te combineren met zonsopgangen en zonsondergangen.”

Volledig scherm Je kan gebruikmaken van de zon om mooie contrasterende foto's trekken. © Frederic Paulussen

Portret

“Als je graag selfies maakt, is het beter om in de schaduw te gaan staan”, zegt Paulussen. “In de felle zon ben je sneller geneigd om je ogen dicht te knijpen. Bovendien is ‘hard licht’ vaak niet zo flatterend. Het licht in de schaduw is veel zachter en laat je er beter uitzien.”

Volledig scherm Zachter licht laat je foto’s er beter uitzien. © Frederic Paulussen

Als je toch een foto moeten maken in de volle zon, kan je eventueel een zwart-witeffect toepassen. “Het kan een reddingsmiddel zijn voor foto’s die er op het eerste gezicht niet zo goed uitzien. Uit mijn ervaring weet ik dat je fel licht niet moet vermijden, maar het slim moet gebruiken.”

Volledig scherm © Frederic Paulussen

Tot slot raadt Paulussen aan om je foto’s niet te bewerken in de zon: “Zoek de schaduw op of ga ergens binnen zitten, en zet je scherm zo helder mogelijk. Als je je foto’s aanpast in de zon, kan dat vaak een vertekend beeld geven. Voor beginners raad ik aan op de app VSCO te installeren. Een gebruiksvriendelijke app, waarmee je redelijk eenvoudig tal van instellingen kan manipuleren. Voor gevorderde fotografen is Snapseed een goede keuze. Daarmee kan je je afbeeldingen professioneel corrigeren.”

