Flats met terras in trek, maar onze woonexpert waarschuwt: “Ga niet zomaar af op een grote oppervlakte”

Belgen blijven vakantiewo­nin­gen kopen in het buitenland: onze woonexpert legt uit hoe je het virtueel aanpakt

2 maart Reisverbod of niet, corona heeft de interesse in een tweede verblijf nog aangewakkerd. In een enquête bij onze lezers geeft maar liefst 20 procent aan meer interesse te hebben voor een tweede verblijf in het buitenland. Niet iedereen wacht af tot de grenzen weer open gaan en koopt een woning online. Onze woonexpert Björn Cocquyt legt uit hoe dat in zijn werk gaat, waar je op moet letten en toont enkele voorbeelden.