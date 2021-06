Fiscalist geeft zeven voorbeelden van dure fouten in vooraf ingevulde belastingaangifte: “Niet controleren kan je meer dan 6.000 euro kosten”

"Ook als je thuiswerk­ver­goe­ding ontvangt, kan je nog kosten als beroeps­kost inbrengen": fiscaal expert beant­woordt lezersvra­gen over je belasting­aan­gif­te

10 juni Ook fiscaal was 2020 een jaar zoals geen ander. In onze belastingreeks legde onze geldexpert Michel Maus al uit hoe je je aangifte invult van vak I tot en met XXII. Toch zitten nog heel wat Belgen met vragen. Welke ex-partner moet opdraaien voor de belastingen op het onderhoudsgeld? En moet je nog bijbetalen op de uitkering voor je corona-ouderschapsverlof? Michel Maus beantwoordt vandaag de belastingvragen die lezers instuurden over gezin en werk en hij merkte al meteen een fout op in een vereenvoudigde aangifte.