Fiscaal expert waarschuwt voor belastingen op woon-werkverkeer: “Wie straks voor ander vervoermiddel dan auto kiest, kan veel besparen”

Je bedrijfswa­gen einde leasecon­tract: een interessan­te investe­ring als werknemer?

1 maart Met zo’n 690.000 zijn ze in ons land: de bedrijfswagens die werknemers ook privé gebruiken. Zakelijke voertuigen worden over het algemeen geleaset. Is het als werknemer interessant om het voertuig, waarmee je vertrouwd bent, ook over te kopen, als de contractuele looptijd van zo’n leasing stopt? We polsten bij algemeen directeur Frank Van Gool van Renta, de Belgische Federatie van Voertuigenverhuurders.