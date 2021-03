Financiële steun van (schoon)ouders bij een verbouwing: met deze regels moet u rekening houden

SparenVolgens een onderzoek (2019) in opdracht van AXA Bank krijgen 6 op de 10 jongvolwassenen financiële hulp van de ouders als ze een woning kopen. Maar er zijn ook andere opties. Wat als uw (schoon)ouders bijvoorbeeld een stuk van de verbouwingswerken willen betalen? Spaargids.be bekijkt hoe u dat kan regelen en met welke potentiële problemen u best rekening houdt.

Veel koppels kiezen voor een bestaand huis als starterswoning in plaats van een nieuwbouwproject. Het financiële aspect ligt daarbij vaak aan de basis. Als alle spaarcentjes van beide partners in de aankoop zitten, schieten ouders regelmatig te hulp om de verfraaiingswerken te versnellen. In dat geval bevoordelen ouders naast hun eigen kind ook de partner: de meerwaarde van het huis stijgt, en dat huis is eigendom van beiden.

Wat bij een relatiebreuk?

Rozengeur en maneschijn? Zeker, zolang de relatie stand blijft houden. Helaas is dat niet altijd het geval. Als een relatie op de klippen loopt, zijn er twee opties waar koppels het vaakst voor kiezen wat hun gemeenschappelijke huis betreft: ze verkopen de woning en verdelen netjes de opbrengst of een van beiden blijft in het huis wonen en koopt de (ex-)partner uit. Maar dan is er de vraag: wat met de investeringen van de ouders die voor een eventuele meerwaarde hebben gezorgd?

Uitkoopsom

Het goede nieuws: met die investering wordt wel degelijk rekening gehouden bij het bepalen van de uitkoopsom. Er zijn drie aspecten van belang bij die bepaling. De huidige waarde van de woning, het nog af te betalen bedrag van de lening én wat partners zelf inbrengen. Het gebeurt namelijk dat een van beide partners meer spaargeld had dan de andere, en dus meer heeft geïnvesteerd in de aankoop van de woonst. In dat geval heeft de notaris mogelijk een onderhandse leningsovereenkomst tussen de partners geregeld, zodat ze toch in gelijke delen konden aankopen.

Op papier

Een andere optie is dat beide partners elk voor de helft eigenaar zijn, maar dat een van hen bepaalde werken betaald heeft, dankzij een steuntje in de rug van mama en papa. Als ouders hun kind op zo’n manier steunen, kunnen ze kiezen om de verbouwingen te financieren als een schenking of ze kunnen het zien als een lening. Hoe dan ook staan alle afspraken met de ouders best op papier, om eventuele latere discussie te vermijden. De eigen inbreng, of die van ouders, recupereren na een relatiebreuk kan namelijk enkel met de nodige bewijzen. Lees: facturen van aannemers.

Tip aan gulle ouders: bewaar alle documenten die te maken hebben met de verbouwing van uw kind op een veilige plaats. Doet u dat niet, dan zal de eigen inbreng mogelijk later zo niet aanzien worden en zal dat bedrag mogelijk (deels) naar de (ex-)partner van uw kind gaan.

Renoveren tegen goedkope rentevoeten

Dragen uw ouders niet bij tot de verfraaiingswerken? Dan komt u in het geval van een energiezuinige renovatie mogelijk in aanmerking voor een lening aan gunstige voorwaarden van de Vlaamse of Brusselse overheid. De bank afficheert ook aantrekkelijke rentevoeten voor ‘groene’ renovaties. Uit de vergelijkingstool van Spaargids.be komen Belfius en BNP Paribas Fortis als goedkoopste uit de bus met een jaarlijks kostenpercentage van 1,25%. Een standaard verbouwingslening financiert u al tegen een rentevoet van 2,40%.

