Fijne Vaderdag! Dit zijn je verlofrechten als werkende papa

Zondag is het Vaderdag. Ben je papa of vader in spe? De wet voorziet verschillende mogelijkheden om extra qualitytime met je kinderen door te brengen én het verlof breidt almaar verder uit. Jobat.be vroeg meer uitleg aan Geert Vermeir van hr-dienstverlener SD Worx. Hij somt drie soorten verlof op voor vaders die als werknemer in dienst zijn en bekijkt de verlofmogelijkheden voor zelfstandige papa’s.

1. Geboorteverlof: 15 dagen

“Het geboorteverlof is wat we vroeger het vaderschapsverlof noemden. De naam is gewijzigd, omdat dit verlof er ook voor de meeouders is: bijvoorbeeld de vrouwelijke partners van biologische moeders. Het geboorteverlof kun je opnemen naar aanleiding van de geboorte van een kind. Het is specifiek bedoeld om die eerste weken met een nieuw kindje op te vangen. Je dient het geboorteverlof binnen de vier maanden na de geboorte op te nemen.”

“Er zit een mooie evolutie in. Tot twee decennia geleden kreeg je drie dagen geboorteverlof, dan is het uitgebreid naar tien dagen en wie sinds dit jaar een kindje krijgt, kan rekenen op vijftien dagen. Het geboorteverlof zal vanaf 2023 nog verder uitbreiden naar maar liefst twintig dagen. De werkgever betaalt de historische eerste drie dagen, de overige twaalf worden betaald door de mutualiteit. De werknemer krijgt dan een uitkering van 82 procent van het begrensde brutoloon. Geboorteverlof is afdwingbaar. Je mag als werknemer vrij kiezen wanneer je die dagen opneemt. In de praktijk nemen de meeste vaders dit op vanaf de dag van de geboorte.”

2. Ouderschapsverlof: vier maanden

“Ouderschapsverlof is een vorm van thematisch verlof. Je werkgever kan je vraag uitstellen, tot een periode van zes maanden, maar niet weigeren. Het is dus een recht, maar je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet je een jaar bij je huidige werkgever aan de slag zijn en de verlofperiode moet ook beginnen lopen, vooraleer je kind twaalf jaar wordt. Je krijgt vier maanden voltijds ouderschapsverlof per kind. Er zijn ook mogelijkheden om die periode deeltijds op te nemen: van halftime tot in een regime van een tiende. Voor dat laatste is wel het akkoord van je werkgever nodig, net als voor bepaalde flexibele vormen van opname van het verlof.”

“Zowel ouderschapsverlof als tijdskrediet (zie punt 3, red.) zijn er voor zowel de vaders als de moeders. In de praktijk nemen wel nog altijd meer vrouwen dan mannen ouderschapsverlof en tijdskrediet op. Er blijft een soort rollenpatroon aanwezig en sommige mannen ervaren moeite om verlof op te nemen voor hun kind. Ze vrezen misschien dat zo’n beslissing niet goed zal overkomen in hun werkomgeving. We zien in de cijfers wel dat de kloof tussen vaders en moeders stilaan kleiner wordt.” Lees hier hoeveel loon je nog ontvangt tijdens je ouderschapsverlof.

3. Tijdskrediet met motief: maximaal 51 maanden

“Tijdskrediet lijkt heel erg op ouderschapsverlof maar betekent juridisch iets anders. Het tijdskrediet met motief betekent dat je een zekere tijd minder gaat werken, omwille van een bepaald zorgmotief. Een van die motieven kan zijn: zorgen voor een kind, jonger dan acht jaar. In eenzelfde firma kan wel maar vijf procent van de werknemers op hetzelfde moment op tijdskrediet gaan. Die beperking is er niet bij ouderschapsverlof. De uitkering ligt ook wat lager dan bij ouderschapsverlof: je ontvangt geen loon meer tijdens de periodes waarin je niet werkt, maar krijgt een vervangingsinkomen van de RVA. Ouders putten daarom vaak eerst het ouderschapsverlof uit en daarna het tijdskrediet. Het tijdskrediet met motief geeft de werknemers recht op een voltijds, halftijds of een vijfde tijdskrediet tot maximum 51 maanden.”Lees hier hoe je tijdskrediet aanvraagt.

Je hoeft niet persé ouder te zijn om tijdskrediet op te kunnen nemen. Lees hier wie tijdskrediet kan opnemen.

En wat met de zelfstandigen?

De voorbije jaren is er ook meer aandacht voor de vaders die als zelfstandige werken. Ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds Xerius licht het recht op geboorteverlof voor zelfstandigen toe, met twee opties voor geboortes vanaf 2021:

1. Je hebt recht op 15 dagen geboorteverlof. Tijdens het geboorteverlof krijg je een vergoeding van 83,26 euro per dag. Je kan dit geboorteverlof ook in halve dagen opnemen. Dan halveert je vergoeding en verdubbelt het aantal (halve) dagen.

2. Kan of wil je de 15 volledige dagen niet opnemen? Neem dan maximaal 8 dagen geboorteverlof en krijg naast de dagvergoeding 15 gratis dienstencheques. Die kun je gebruiken voor extra hulp bij de was, de strijk, de schoonmaak of de boodschappen, om jezelf zo meer tijd met je kleine spruit te bezorgen.

Lees ook