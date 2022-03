“Fietsen geeft vrijheid. Ook in je hoofd”: dit zijn de mooiste streken om te fietsen volgens Saartje Vandendriessche

Van Knokke-Heist naar het Zwin

“Ik heb vrienden die in Knokke-Heist wonen. Als ik hen bezoek, dan stappen we graag met z’n allen de fiets op voor een tochtje naar het Zwin. Onderweg kijk je uit op de prachtige natuur, met waterplassen en verschillende vegetaties. Op het bankje helemaal aan het einde van de dijk stoppen we altijd even. Je kijkt er uit op een prachtige waterpartij. Een zicht waar ik instant rustig van word. Ik heb iets met water. Mijn vader was een fervent zeiler. Onze vakanties brachten we door in Oostduinkerke. Als kind spendeerde ik dus heel wat tijd op en naast het water. De zee heeft iets heel ontspannends voor mij. Die combinatie van water en de groene natuur maakt van het Zwin zo’n heerlijke plek.” Bekijk hier de route.