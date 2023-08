Fan van Stephen King? Na deze 6 bezwerende boeken antwoord je volmondig ‘ja’

HLN ShopStephen King is de onbetwiste koning van de thriller. Zelfs wie nooit één van zijn boeken las, kent wellicht meerdere van zijn verhalen, want zijn werk is ook het meest verfilmde ter wereld. Moet je jezelf tot die laatste groep rekenen, is het hoog tijd dit gat in je literatuur te dichten. Maar ook als trouwe lezer ben je hoogstwaarschijnlijk nog niet door Kings oeuvre van meer dan 200 kortverhalen en zo’n 66 romans heen. Bij wijze van introductie, hetzij als checklist selecteerde HLN Shop 6 duivels goede King-boeken.

Van berooid tot bemiddeld

De Amerikaanse bestsellerauteur Stephen King loopt inmiddels 75 jaar op onze planeet rond, waarvan een 60-tal al schrijvend. Op die tijd wist hij zich te bombarderen tot één van de invloedrijkste hedendaagse auteurs en dé absolute meester in het suspense genre. Zijn bloedstollende verhalen bevatten vaak bovennatuurlijke elementen en zorgen steevast voor een ongeziene dosis psychologische spanning.

De met prestigieuze prijzen overladen schrijver is nochtans van bescheiden komaf. Hij groeide op met zijn moeder en jongere broer, en het eenoudergezin moest vaak worstelen om de touwtjes aan elkaar te knopen.

Ook na het behalen van zijn Bachelor of Science in English aan de universiteit van Maine had King het niet breed. Hij werkte als leerkracht Engels en verdiende wat bij met het schrijven van kortverhalen voor mannenbladen. King woonde destijds met zijn jonge gezin in een camper. Met zijn vrouw Tabitha heeft hij één dochter en twee zonen. De rijkdom van de personages in zijn boeken zal gestaag mee-evolueren met die van hemzelf, van berooid tot bemiddeld.

1. Opgevist uit de vuilbak

De debuutroman van Stephen King belandde initieel in de vuilbak. Het was zijn vrouw Tabitha Spruce, met wie hij in 1971 trouwde en die zelf ook schrijver is, die het door manlief afgedankte verhaal tussen het afval ontdekte en het daarvan redde, waarop ze haar echtgenoot kon overhalen het te voltooien. Het resultaat dat we kennen onder de titel Carrie (1974) verwierf niet veel later wereldwijd succes.

Kings eerste boek is voor een groot stuk opgebouwd uit brieven en nieuwsberichten. Het verhaalt over een gepest tienermeisje (Carrie) met paranormale krachten en haar kwelduivels, voor wie het veelal fataal afloopt. King ontving voor dit debuut in eerste instantie een voorschot van 2.500 dollar. Nadien gingen de publicatierechten voor 400.000 dollar de deur uit en volgden er maar liefst drie verfilmingen.

2. Drankprobleem

De echte doorbraak kwam er evenwel met zijn derde roman: De Shining (1977). Stephen King worstelde tot eind jaren 80 met een drankprobleem en bekende later het hoofdpersonage in dit boek grotendeels op zichzelf gebaseerd te hebben. Jack Torrance is net als zijn bedenker (en tal van diens andere personages) schrijver en daarnaast voormalig alcoholist. Als conciërge bewoont hij met vrouw en zoontje een hotel dat in de winter geheel verlaten is. De isolatie en een reeks bovennatuurlijke krachten drijven Jack tot waanzin.

De gelijknamige en alom bekende verfilming van regisseur Stanley Kubrick uit 1980 (met Jack Nicholson in de hoofdrol) verschilt op enkele wezenlijke punten van het boek en heeft King nooit kunnen bekoren. Daarom schreef deze eind jaren 90 zelf het scenario voor een miniserie onder regie van Mick Garris die wel dicht bij het origineel blijft. In 2013 breidde King een vervolg aan De Shining met de roman Dr. Sleep.

3. Persoonlijke lieveling

Zowat al Kings boeken kennen een groot succes en velen dienden als basis voor bekende kaskrakers, zoals The Green Mile, The Shawshank Redemption en It. Maar voor Kings eigen favoriet moeten we verder spoelen naar 2006, wanneer Lisey’s verhaal van de persen rolt. In het lievelingsboek van de meester zelf leef je mee met weduwe Lisey die na de dood van haar echtgenoot (een zeer populaire schrijver) enkele duistere geheimen van haar man wijlen op het spoor komt. En hoe kan het anders: ook dit verhaal is voer voor de filmindustrie. In 2021 volgde er de Apple Original-serie met Julianne Moore in de titelrol en Clive Owen als haar overleden wederhelft.



Benieuwd naar Kings eigen lievelingsboek? Bekijk dit pakket met spannende thrillers in de HLN Shop, tijdelijk beschikbaar met 30 euro voordeel.

4. Viermaal duisternis

Onze meesterverteller heeft ook talloze kortverhalen op zijn naam staan, vaak uitgebracht in bundels. In 2010 verscheen zo Aardedonker, zonder sterren, een hoogvlieger die vier messcherpe vertellingen samenbrengt: Een goed huwelijk, 1922, Grote trucker en De verlenging. In elk van deze thrillers neemt de protagonist een belangrijk besluit dat regelrecht naar een pikzwarte afgrond leidt.



Tip: Lees deze verhalenbundel voordelig met het Stephen King boekenpakket via de HLN Shop, nu te koop met 46 procent korting.

5. Bloederig weerzien

Heel wat personages van King duiken opnieuw op in andere boeken en de schrijver refereert in zijn verhalen ook volop naar eerdere werken. Hij realiseerde echter ook boekenseries, zoals de achtdelige reeks De Donkere Toren rond scherpschutter Roland van Gilead en de ‘Bill Hodges-trilogie’. In het tweede deel van die laatste De eerlijke vinder (2015) keren de helden uit het eerste boek (Mr.Mercedes) terug om een jongen te redden uit de klauwen van een vrijgelaten, wraakzuchtige moordenaar. In Wisseling van de wacht neemt Bill Hodges het tenslotte samen met zijn assistente Holly nog een laatste keer op tegen zijn aartsrivaal.

6. Spanning à volonté

Heb je als ware fan ieder boek verslonden? Gelukkig blijkt de inspiratiebron van Stephen King onuitputtelijk, zo bewijzen de toppers die elkaar maar kort na elkaar blijven opvolgen. Het laatste wapenfeit Fairy Tale dateert van vorig jaar en draait rond een scholier met een moeilijke thuissituatie die een poort ontdekt naar een andere wereld. Ook deze klepper achter de kiezen? Dan is het aftellen naar 5 september: dan verschijnt Holly, de nieuwste pennenvrucht van de thrillerkoning waarin privédetective Holly Gibney (de voormalige assistente van Bill Hodges, weet je nog?) opnieuw haar opwachting maakt.

