Extra licht, drie camera’s of liever schokbestendig? Ontdek welke smartphone het best bij je past

Cybersecu­ri­ty boomt: onze beursex­pert vertelt welke bedrijven interes­sant zijn om nu in te beleggen

14 juli Maakt het uit waarin je belegt? Natuurlijk wel! Kies bij voorkeur voor beleggingen in sectoren en bedrijven die harder groeien dan gemiddeld, maar pas op voor kortstondige hypes. Beleg liever in stabiele bedrijven die, ongeacht het economische klimaat, erin slagen op een duurzame manier hogere omzetten en winsten te genereren. Een van die sectoren is volgens onze beursexpert Pascal Paepen cybersecurity. “Zolang er hackers zijn, zullen er bedrijven zijn die geld verdienen aan cybersecurity.” Hij vertelt in welke bedrijven je het best investeert.