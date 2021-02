Experts waarschuwen voor torenhoge kosten op Britse pakjes sinds de brexit: “Voor gsm van 100 euro tel je al snel 152 euro neer”

ONZE OPINIE. Als Europa zo blijft knoeien met vaccins, gaat het de “brexiteers" nog hun gelijk bewijzen

26 januari In Europa hebben we de neiging er meewarig naar te kijken: die gekke Britten en hun brexit. Waardoor ze nu een paspoort nodig hebben om van hun eiland af te komen, en met allerlei taksen rekening moeten houden. Over in je eigen voet schieten gesproken. Maar corona lijkt dat beeld op zijn kop te zetten. Geen land in Europa heeft al zo'n groot deel van zijn bevolking kunnen vaccineren. Als de Europese Unie zo met zijn vaccinatiebeleid blijft knoeien, gaat het de Brexiteers nog hun gelijk bewijzen.