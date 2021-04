Experts waarschuwen voor stijgend aantal tekenbeten: wat kan je doen als je gebeten wordt? Een arts legt uit

Uit cijfers van Sciensano blijkt dat het aantal tekenbeten in 2020, na enkele jaren met lagere aantallen, opnieuw is toegenomen. “Dat is een mogelijk gevolg van de Covid-19-epidemie. Mensen deden meer vrijetijdsactiviteiten in de natuur en kozen voor vakanties in eigen land, waardoor ze meer aan teken werden blootgesteld”, aldus Sciensano. Ether helpt alvast niet, maar wat moet je dan wel doen als je gebeten wordt door een teek? VUB-professor Huisarts-geneeskunde Dirk Devroey legt uit en geeft ook aanvullend advies over wat je wel en niet mag doen bij dazen-, muggen-, kwallen-, wespen- of bijensteken.