Experts promoten ‘intermittent living’: “Honger en kou helpen je lichaam om te gaan met de stress van elke dag”

Psychiater Edel Maex pleit voor mindfull­ness als wapen tegen burn-outs: “Leren mediteren heeft me voorgoed veranderd”

De afgelopen vier jaar is het aantal mensen dat langdurig ziek is door een burn-out of depressie in ons land met 40 procent gestegen. Cijfers die ook gepensioneerd psychiater Edel Maex (65) verontrusten. Hij is zenleraar en oprichter van de Stresskliniek in Antwerpen. Vandaag, op Mindfullness Day, kloppen we bij hem aan. Want deze pionier van mindfulness hanteert meditatie als antwoord op onze mentale kwetsbaarheid. “Al na acht weken training zijn er duidelijke veranderingen in de hersenen zichtbaar. Mediteren is bovendien schandalig simpel.” ‘Zen’ jullie mee?

12 september