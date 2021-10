Experts beantwoorden jullie vragen over coronavaccin bij kinderen: “Ze zijn uitsluitend goedgekeurd vanaf 12 jaar”

Vlaamse stadsgids Ann (54) woont al 20 jaar in Barcelona: “Mensen werken hier hard, maar genieten ook volop”

17 oktober Velen mijmeren er wel eens over, maar weinigen durven het: hun hebben en houden achterlaten om een nieuw leven in het buitenland op te bouwen. Ann Sleebus (54) uit Mol wist al op jonge leeftijd dat ze niet in België zou blijven en vond twintig jaar geleden een nieuwe thuis in Barcelona. “Ik heb hier geleerd om te genieten van het moment, dankbaar te zijn en minder te klagen.”