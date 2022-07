Expert waarschuwt voor vals veiligheidsgevoel bij gebruik zwembandjes: “Blijf als ouder altijd in de buurt”

Coronare­gels versoepe­len voor wie naar Thailand wil reizen: “Ondanks het succes is het altijd een zeer betaalbare bestemming gebleven”

Op 1 mei heft Thailand de laatste coronabeperkingen voor gevaccineerde reizigers op. De PCR-test verdwijnt er, net als de verplichte isolatie voor gevaccineerden. Tijd dus om dit geweldige Aziatische land weer in al zijn glorie te bewonderen. Onze reisexpert Johan Lambrechts vertelt je wat je er allemaal kunt beleven. “Voor pakweg 1.200 euro per persoon logeer je een week in een goed driesterrenresort op Phuket, vlucht en ontbijt inbegrepen.”

30 april