Expert waarschuwt voor dalend aantal testamenten: “Iedereen die over noemenswaardige bezittingen beschikt, zou er een moeten hebben”

Wettelijk samenwonen: wat zijn de belangrijk­ste geldzaken die je moet weten? “Alle facturen bewaren is cruciaal”

9 maart Veel koppels zetten hun liefde voor elkaar graag om in een officiële verbintenis. Wie niet voor het huwelijk gewonnen is, kan er dan voor kiezen om wettelijk te gaan samenwonen. De belangrijkste drijfveer is er vaak eentje van financiële en fiscale aard. Maar hoeveel kost het? Wat met je belastingen en wat als je uit elkaar gaat? Notaris Goedele Vandekerckhove en fiscaal expert Michel Maus leggen het geldaspect van wettelijk samenwonen uit.