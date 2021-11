Expert waarschuwt voor CO-vergiftiging en geeft advies: “Badkamers zijn ruimtes die erg veel risico inhouden”

Het KMI waarschuwt in zijn weerbericht voor CO-vergiftiging. Maar wat is CO precies? Hoe voorkom je een vergiftiging? Welke toestellen zijn het gevaarlijkst en zijn CO-melders betrouwbaar? Professor Dominique Vandijck, adjunct-algemeen directeur van het Antigifcentrum, vertelt over de gevaren van CO en hoe je jezelf kan beschermen.