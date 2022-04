Expert geeft raad bij de aankoop van een nieuwe tv: "Nu al een 8K-televisie kopen is zinloos"

TweakersEen televisietoestel is niet weg te denken uit de gemiddelde Vlaamse huiskamer. Je vindt ze in alle formaten met tal van extra functies. Maar hoe herken je een goede televisie? Welke features zijn onmisbaar? En welke functies zijn overbodig? Expert Eric van Ballegoie van technologiesite Tweakers laat zijn licht schijnen op een toekomstige aankoop en geeft tips voor toestellen uit verschillende prijsklassen.

Hoe herken je een goede televisie? Het is een vraag waarop volgens Eric van Ballegoie geen eenduidig antwoord is. “Als vuistregel geldt dat duurdere televisies beter zijn dan goedkopere modellen. Dat is vooral van toepassing bij de kleinere of onbekende merken. Algemeen kan je stellen dat grote merken zoals Samsung, LG, Philips en Sony eigenlijk geen ‘slechte’ televisies op de markt brengen”, legt Eric uit. “Als je echt goedkope toestellen koopt van een onbekend B-merk, moet je wel voorzichtiger zijn. Een 55-inch televisie voor 300 euro kan best een goede aankoop zijn, maar je kan evengoed een kat in een zak kopen. De zekerheid van de grote merken heb je niet.”

Maar, zegt de expert, ook bij de A-merken zijn er verschillen. “Hoe meer je betaalt, hoe beter het toestel zal scoren op vlak van beeld en geluid. Belangrijk is om voor jezelf na te gaan welke plaats de televisie inneemt binnen je gezin. Letterlijk én figuurlijk, dan. Een grotere televisie levert een indrukwekkend beeld op, maar als je een kleine leefruimte hebt en vlakbij het toestel zit, is dat eigenlijk overbodig.”

LCD of OLED?

Wie vaak films kijkt, een cinemabeleving wil nabootsen en daar de ruimte voor heeft, heeft wel baat bij een groot toestel. Je kijkgedrag speelt ook een rol in het soort televisie dat je koopt. “Kijk je overdag in een kamer met invallend zonlicht vaak naar sport, dan wil je een televisie met een zo hoog mogelijke helderheid”, duidt Eric van Ballegoie. “Een wat duurdere LCD- televisie ligt dan voor de hand. Ben je een filmliefhebber die graag in het (bijna) donker van films wil genieten, dan is een OLED-televisie vrijwel zeker een betere keuze. Bij dat type schermen is zwart ook écht zwart, terwijl LCD-modellen meestal toch nog iets van licht blijven uitstralen, ook als het beeld helemaal donker is.”

Minder belangrijke features

Fabrikanten pakken bij televisies graag uit met veel features. “Maar die zijn niet allemaal even belangrijk”, zegt van Ballegoie. “Fabrikanten claimen graag dat hun televisies vol zitten met geavanceerde ‘AI Technologie’ om beeld en geluid te optimaliseren. Ieder merk roept uiteraard dat zij daar de beste in zijn, maar in de praktijk zijn de onderlinge verschillen beperkt.”

Ook rond beeldkwaliteit is een opbod bezig. 4K-televisies zijn volgens de expert het populairst, maar het einde is nog niet in zicht. “Zo zijn er al 8K-televies te koop, die héél duur zijn”, verduidelijkt Eric. “Die modellen hebben met 7680x4320 pixels dan wel viermaal zoveel beeldpunten als een 4K-model, of 16 maal zoveel als een full HD-televisie, maar eigenlijk is het zinloos om nu al zo’n toestel te kopen. Er lopen namelijk nog geen uitzendingen in 8K en je moet al heel erg dicht bij het scherm zitten om de hogere beeldscherpte ook echt te kunnen zien. 8K klinkt dus veelbelovend, maar eigenlijk is het geen zinnige optie.”

De tips van onze expert per prijscategorie

Minder dan 500 euro:

Philips 50PUS7906 (vanaf 449 euro)

Volledig scherm Philips 50PUS7906 Zwart © Tweakers.net

Minder dan 750 euro:

Samsung QLED 4K 55Q65A (vanaf 579 euro)

Volledig scherm Samsung QLED 4K 55Q65A (2021) Titanium © Tweakers.net

Minder dan 1.000 euro:

LG OLED55B1 (vanaf 819,99 euro)

Volledig scherm LG OLED55B16LA Zwart © Tweakers.net

