Exotische muggen in opmars: “Belangrijk om mensen bewust te maken van wat ze daartegen kunnen doen”

De lelies en de kat, de plas in het veld en zwarte chocolade: expert waarschuwt voor 10 verrassen­de dingen en plekken rondom je huis die (ook) giftig zijn

11 april Kan het dat een romantisch bedje toch giftig is? En dat je moet opletten voor plassen in de buurt van je huis? Ja, dat kan. Want vergif is niet altijd rattengif of de antivries waar je kind van kan drinken. Professor dr. Dominique Vandijck, adjunct-directeur van het Antigifcentrum, geeft een overzicht van tien andere giftige dingen en plekken waar je waarschijnlijk niet direct bij stilstaat.