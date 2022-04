Exclusief: onze woonexpert mag binnenkijken bij William Vaesen (K3) in Zuid-Afrika. “Alles is op de Belgische manier gebouwd om de Afrikaanse winter hier buiten te houden”

3 aspergefa­na­ten over het witte goud: “Staat er in het recept dat ze 8 minuten moeten koken, kook ze dan één minuut minder”

Of je er nu fan van bent of niet: het (witte) aspergeseizoen is weer volop op gang gekomen. Chef-kok Sofie Dumont, telers Luc en Toon Lavrijsen en zaakvoerder Daan Maes van restaurant Broox zijn er in ieder geval gek op. “Het is de koningin van de groenten", klinkt het. Wat zijn hun favoriete bereidingen en hoe pak je het witte goud het best aan?

