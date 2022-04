EXCLUSIEF. Binnenkijken bij Jean-Marie Dedecker: “Ik pingelde wat af en bood 100.000 euro. Twee minuten later was de zaak beklonken”

Pauline (35) woont in een beschermde villa op 150 meter van zee: “We hebben twee logeerka­mers voor vrienden, in het weekend lijkt het hier soms een B&B”

Elke week kijkt onze woonexpert Björn Cocquyt binnen in een bijzonder huis. Zonder het van elkaar te weten, droomde het echtpaar Paulien De Lange (35) en Wouter D’Haene (39) van een huis in De Haan. Op 150 meter van het strand renoveerden ze een van de beschermde woningen in De Concessie. “Binnen mochten we wel ons ding doen en gooiden we de indeling om.”

