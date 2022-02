Evi Hanssen geeft tips om alcohol (tijdelijk) af te zweren: “Mensen snappen vaak niet waarom je zou stoppen met drinken als je niet in de goot ligt”

HLN ShopVandaag is het officiële startschot van Tournée Minérale: de maand waarin we massaal wat nuchterder door het leven gaan en alcohol vier weken lang bannen. In een van drank doordrenkte maatschappij niet altijd even gemakkelijk. Geen idee hoe je dit moet doorstaan? HLN Shop vroeg raad aan presentatrice en doorgewinterd niet-drinker Evi Hanssen.

‘Sinds ik niet meer drink’, zo luidt de veelzeggende titel van Hanssens boek. Op 1 januari 2020 nam ze zichzelf bij wijze van experiment voor een jaar lang geen alcohol aan te raken. Na 365 dagen (en een schrikkeldag) vol beproevingen merkte ze een hoop mentale en lichamelijke voordelen, maar toch was er het gevoel iets gemist te hebben. “Ik vond het leven zo saai en kon me moeilijk verzoenen met het idee dat ik, Evi Hanssen, geen alcohol dronk. Dat besef vond ik best erg: hoe hard je identiteit verweven kan zijn met het af en toe drinken van een glas. Alsof je jezelf niet meer bent zonder alcohol…” Om nog wat dieper te graven verlengde Hanssen haar project en het jaar werden 500 dagen. Haar ervaringen pende ze neer in haar zopas verschenen boek.

Quote Zelfs als je elke dag maar één of twee glazen drinkt, vergiftig je je lichaam elke keer een beetje. De meeste mensen willen niet horen hoe nefast alcohol kan zijn. Evi Hanssen

Année Minérale

Tot vandaag heeft Evi Hanssen geen druppel meer aangeraakt. “Het eerste jaar heb ik afgeteld, maar nu ben ik er niet meer mee bezig”, getuigt ze. “Ik kan ook niet zeggen of ik in de toekomst nog zal drinken. Nu heb ik er in ieder geval geen nood aan, mijn mindset is veranderd. Toen ik ruim twee jaar geleden aan mijn project begon, had ik nooit gedacht dat dit het resultaat zou zijn. Ik was ook geen grote of problematische drinker. Ik hield mij keurig aan het door het WHO voorgeschreven maximum van negen glazen per week. Maar zelfs als je elke dag maar één of twee glazen drinkt ben je eigenlijk je lichaam elke keer een beetje aan het vergiftigen.

De meeste mensen willen niet horen hoe nefast alcohol kan zijn. Ze hebben allerlei kwaaltjes, zitten niet lekker in hun vel en voelen zich onzeker. Ze gaan dan op zoek naar lapmiddelen: gaan in therapie, smeren crèmes, nemen een personal trainer, houden een slaapschema bij, proberen allerlei diëten uit… Jammer, want waarom niet gewoon eens even stoppen met alcohol? Als je voelt hoe je lichaam in rusttoestand functioneert, kan je nadien nog beslissen om alcohol opnieuw een plek in je leven te geven. Als je écht eerlijk wilt zijn over je drankgebruik en alle vruchten van een nuchter leven wilt plukken, geloof ik dat je veel langer dan een maand moet stoppen. Het kan nooit kwaad je lever een maandje rust te gunnen, maar pas na voldoende lange tijd zie je echt scherp wat de voor- en nadelen van alcohol zijn.”

Volledig scherm Op 1 januari 2020 besloot Evi om te stoppen met alcohol. Ondertussen drinkt ze al twee jaar niet meer. © Instagram

Een goede start nemen met Tournée Minérale? Vijf nuttige tips van Evi Hanssen:

1. Stop samen met enkele vrienden en maak een WhatsAppgroepje om elkaar te inspireren

“Ik had al langer een vermoeden dat alcohol meer kwaad doet dan goed, maar het vreemde is dat stoppen in mijn omgeving niet bepaald op veel bijval kon rekenen. Mensen snappen vaak niet waarom je zou stoppen met drinken als je niet in de goot ligt. Velen weten niet dat alcohol heel wat nadelen heeft, óók als je met mate drinkt. Je slaapt bijvoorbeeld slecht, hebt een verzwakt immuunsysteem en je lever moet constant werken. Alcohol is ook kankerverwekkend en veroorzaakt angsten. Zelfs als gematigde drinker merkte ik lichamelijk en mentaal een groot verschil. Ik ben op mijn eentje gestopt, maar daar heb ik het best moeilijk mee gehad, hoewel ik dat nooit zo liet blijken. Ik zou dus aanraden er samen voor te gaan en elkaar te steunen.”

2. Hou het simpel. Stop met alcohol maar verander verder niks aan je gewoontes

“Dus niet plots gaan sporten én op dieet. Gewoon geen alcohol. Als je meteen ook suiker schrapt en gaat trainen, is de kans groot dat je het toch niet volhoudt, op die korte tijd geen verschil merkt, teleurgesteld raakt en op een slechte ervaring terugkijkt. Doe jezelf dat niet aan, alles volgt wel op zijn tijd. Ik merkte pas na twee à drie maanden verschil. Het is een domino-effect. Je gaat beter slapen, hebt meer energie, gaat meer bewegen, gezonder eten, je spijsvertering verbetert… je lichaam begint zich te herstellen en dat bevordert ook je mentale welzijn.”

Quote Dat ik geen alcohol nodig heb om eens zot te doen is een heel fijne vaststel­ling. Alcohol is een drug, een quick fix. Het verdooft je en maakt een saai feestje minder saai. Het is ook een enorme verbinder, maar ik merk nu dat ik dat allemaal niet nodig heb, integen­deel. Evi Hanssen

3. Draai die knop in je hoofd om en breng dat glas niet aan je lippen

“Stoppen is stoppen. Je bespaart jezelf een hoop energie door niet de hele tijd met jezelf te gaan onderhandelen of je nu wel of niet iets zal drinken. Doe het gewoon niet, óók niet tijdens dat feestje of als je zin hebt. Lukt dat niet, moet je jezelf volgens mij vragen stellen bij je drinkgedrag. Wil je echt zo afhankelijk blijven van een substantie?”

4. Aanvaard dat het leven even een beetje saaier zal zijn

“Het wordt beter, beloofd. Bij mij duurde het een dik half jaar vooraleer ik merkte dat mijn patroon veranderde. Als je jaren gewend bent geweest om op een feestje een glas te drinken, is dat best even wennen, maar daar moet je gewoon door.

Nu vind ik mijn leven allesbehalve saaier. Omdat ik meer energie heb, ga ik net veel meer dingen doen. Een fles wijn drinken met vriendinnen was vroeger een activiteit op zich, maar nu wil ik na een half uur de stad intrekken of gaan wandelen. Voer je nuchter een gesprek, kom je ook sneller tot de kern van de zaak. Je gaat jezelf niet oeverloos herhalen en denkt oplossingsgerichter. Ik heb ook gemerkt dat ik uit mezelf al erg gek kan zijn en weinig schaamte heb. Dat ik geen alcohol nodig heb om eens zot te doen is een heel fijne vaststelling. Alcohol is een drug, een quick fix, en dat werkt natuurlijk. Het verdooft je en maakt een saai feestje minder saai. Het is ook een enorme verbinder, maar ik merk nu dat ik dat allemaal niet nodig heb, integendeel.”

5. Zoek een lekker alcoholvrij aperitief

“Wees daarbij kieskeurig en doe niet onnozel omdat het misschien suiker bevat. In alcohol zit ook heel veel suiker… Ik blijf een levensgenieter en bij lekker eten hoort een lekker drankje. Stel je niet tevreden met een glas water of cola zero, maar ga op zoek naar iets dat je niet elke dag drinkt. Zelf vind ik Nona heel goed, maar ik ben ook fan van Kolonne Null, een Duits merk alcoholvrije wijnen.

