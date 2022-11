Evi en Alexander tonen hun gerenoveerde hoeve: “Natuurlijk duiken er bij een verbouwing van een oud huis onaangename verrassingen op”

Ten huize van bestseller­au­teur en Njam!-chef Karolien Olaerts: “Een gasfornuis en een oven, dat volstaat om al mijn gerechten te bereiden”

In de top tien moet Karolien van Karola’s Kitchen alleen de onvermijdelijke Pascale Naessens voor zich dulden, dus het nieuwste boek van de Njam!-chef wordt duidelijk gesmaakt. Karolien schotelt daar opnieuw een reeks eenvoudige recepten zonder al te veel poespas in voor. Dat is precies ook hoe ze zelf is én hoe ze woont. Onze woonexpert Björn Cocquyt bracht een bezoek aan haar gerenoveerde rijhuis. “Als iets niet werkt, moet je durven in te grijpen. Nu komt het hoge plafond beter tot zijn recht.”

9 oktober