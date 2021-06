Eten als de Rode Duivels doe je zo: hun chef-kok verklapt wat er op het menu staat tijdens het EK

Welk fruitsap uit de supermarkt is het lekkerst én gezondst? Diëtiste proeft 10 soorten: "Wat een rare, muffe geur”

5 juni Bij een heerlijk ontbijt hoort een glaasje fruitsap. In reclamespots wordt dat nog steeds in beeld gebracht als hét toonbeeld van een gezonde start van de dag. Maar is dat wel zo? En zorgt dat ene glas appelsiensap echt voor voldoende vitamine C om onze weerstand op peil te houden? Diëtiste Iris Daems beoordeelt 10 soorten uit de supermarkt. “Een glas fruitsap bevat vooral veel suiker, zelfs zoveel als een glas cola.”